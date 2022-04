Une autrice de romans, qui avait notamment publié l’essai « Comment tuer son mari » est accusée d’avoir tué… son mari. Fanny qui a une conscience professionnelle a donc lu le livre et nous raconte.

J’ai eu le Covid la semaine dernière. Enfin. Après deux ans. Je fais toujours tout après tout le monde. C’est comme la fois où j’ai découvert Amy Winehouse. En 2020. J’ai été très déçue de son actu.

Bref. J’ai passé pas mal de temps sur Internet ces derniers jours et je suis tombée sur un article, au sujet d’un procès qui a lieu aux Etats-Unis en ce moment.

Une Américaine, Nancy Crampton-Brophy. Une autrice de romans, qui avait notamment publié l’essai « Comment tuer son mari ». Eh bien elle est accusée. D’avoir tué. Son mari.

Elle a transformé l’essai.

En deux coups de fusil, le texte est passé de « fiction » à « anticipation ».

Peut-être que c’est son éditeur qui lui a dit « on a une super idée pour faire la promo du livre. Un super happening un peu olé olé, tu verras. Tu sais tenir un glock ?

On est aussi en train d’organiser un workshop strangulation & cyanure, ça va être super.

Non c’est pas possible, sérieux. Si on commence à tous devoir être aussi premier degré vis-à-vis des choses qu’on écrit, c’est chaud.

Regardez Bernard Lavilliers. Dans les titres de ses chansons, y’a Faits Divers, Troisième Couteaux et La Ballade des Pendus : ce ne sont pas des chansons, ce sont des indices. Bon après il y a aussi une chanson qui s’appelle Grosse Galette, donc bon…

Soit il essaie de brouiller les pistes, soit la victime est bretonne.

Pareil pour les titres de chroniques.

Le 12 octobre 2021, Guillermo Guiz a fait une chronique qui s’appelle : Vous n'avez pas votre propre guillotine ? Cet homme a un plan.

Je savais que Guiz était un grand nostalgique, mais je pensais que c’était juste de l'époque où on pouvait peloter la secrétaire en l'appelant “Mon petit”, pas de la peine de mort.

Et Morgane, pareil. S'il y a un meurtre dans le showbiz français, faut pas chercher loin sa playlist Youtube France Inter, c'est littéralement 363 preuves qu’elle déteste tout le monde. Ce sont pas des chroniques, ce sont des mobiles. Tu les mets au dessus du lit d’un gosse, il s’endort.

J’ai évidemment lu pas mal de trucs sur l’histoire de cette autrice de “Comment tuer son mari” qui aurait tué son mari. Elle s’appelle donc Nancy et en 2011, elle a publié un petit essai où elle imagine les raisons pour lesquelles un personnage pourrait vouloir tuer son partenaire et comment il pourrait s’y prendre pour ne pas se faire prendre.

Je suis pas experte en la matière. Mais j’ai bien l’impression que l’étape numéro 1 pour ne pas se faire prendre, ça serait ne pas publier un essaie qui s'appelle : Comment tuer son mari ?

