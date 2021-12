Ce matin, Fanny nous fait une nouvelle chronique sur le covid qui, comme cette personne toxique, revient dans ta vie tous les six mois en mode "j'ai changé". Et ça c'est plus possible …

Jpp des variants. C’est censé être une pandémie, pas une collection. Dans deux semaines, "Les Inrocks" font un top 50. Avec en une, la souche originale, before it was cool.

J’en peux plus, c’est jamais fini. Le covid c’est cette personne toxique qui revient dans ta vie tous les six mois en mode « j’ai changé ». Oui mais pas en bien.

La personne qui, si tu la bloques de partout, commence à te parler par virement. Elle te fait des versements de deux centimes par deux centimes pour dire « coucou la miss, t’as changé de numéro ? ». Frère. Quitte à me saouler, fait péter l’oseille hein.

Je pense qu’il est temps qu’on réalise que le covid a juste besoin d’attention en fait. C’est l’enfant du milieu. On l’a pas pris au sérieux au début donc il fait sa crise. J’ai envie de le mettre dans le coin. Mais bon, il tuerait l’Australie.

C’est plus possible ce besoin d’attention. D’office si le covid était une personne, ça serait le gars qui poste tous les trois mois sur Instagram qu’il quitte Instagram. Qui posterait des trucs sur Facebook avec le commentaire « No comment... ».

Le gars qui se sent obligé d’avoir un avis négatif sur un truc grand public parce que ça lui donne l’impression d’être subversif. Qui passe son temps à dire qu’il a une forte personnalité alors que c’est juste qu’il est casse-couille. Qui pense tout savoir alors qu’il confond un fait et un sophisme. Qui fait une crise dès que les choses évoluent parce qu’il se sent bien compte que la Terre n’a pas besoin de lui pour tourner. Qui dit tout le temps qu’il a pas de chances et se retrouve toujours la merde. Alors que le point commun entre toutes les situations de merde, c’est lui.

