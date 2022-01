Pendant les vacances, Fanny a pensé à un scénario. Une idée de comédie française, écrite avec les gens qui la suivent sur Twitter...

Coucou les pipous ! Les vacances ont fait plaisir. Les fêtes et tout.

Pour Noël, ma copine m’a offert des pantoufles. Bah j’ai passé deux semaines dedans. Les pantoufles étaient cool aussi.

Nouvel an, pareil, grosse folie. Par contre, cette nuit-là j’ai laissé une lampe allumée chez moi, j’avais peur que des cambrioleurs viennent à 23h en pensant que j’étais partie alors que c’est juste que je dormais. Je suis pas absente, je suis juste vieille. Je ne fête pas, je récupère.

Sinon, j’ai regardé beaucoup de films pendant les vacances. Et ça m’a fait réaliser que… Vous savez ce qui manque en France ? La gauche ? Non, une comédie française qui ravira toute la famille grâce à ses personnages habilement croqués et ses situations cocasses. Fous rires garantis.

Super. Donc j’ai pensé à un scénario. Ecoute bien, Nagui. Tu vas vouloir produire. Parce qu’il faut savoir que Nagui a décidé de devenir mon producteur. Là on est en train d’organiser un événement pour récolter de l’argent pour Action Contre La Faim. Un concert de rap caritatif, qui s’appelle « Si si la famine ».

Bref, donc écoute bien mon idée de comédie française, écrite avec les gens qui me suivent sur Twitter.

Jonathan trouve un test antigénique positif dans la poubelle de sa salle de bain mais pense qu'il s'agit d'un test de grossesse. Un peu idiot mais plein de bonne volonté, il se prépare à devenir papa.

- Vous entendez ? Dany Boon vient de jouir.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !