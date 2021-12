Ce matin, Fanny, amoureuse, réalise comme c'est fou et chelou l'amour. Être amoureux, c’est comme être saoul, sauf que c’est les autres qu'on fait vomir….

Hier soir avec ma copine on avait un peu fumé donc on était bien. Et on s’est embrouillées, parce qu’elle m’a dit qu’elle ne considérait pas mon chat comme son meilleur ami.

Déjà là, je me dis que les gens défoncés sont fantastiques.

Et elle est tellement pure, qu'une heure plus tard, elle est revenue vers moi pour me dire « je suis désolée si ça t'a vexée, mais c'est juste que je ne le connais pas encore assez pour qu’il soit mon meilleur ami ».

C’est la bonne hein. Que veux tu que je te dise, c’est la bonne. Cette fille, je pourrais la suivre même dans une flashmob.

D’où mon observation du jour : c’est fou, l’amour. Quelle affaire.

T’es là, tu fais ta vie. Puis y’a quelqu’un qui vient tout bousiller mais en bien. Parce que t’as envie qu’elle soit partout, tout le temps.

Genre je voulais regarder la nouvelle saison de Dexter, mais je vois plus l’intérêt de le faire si on le fait pas ensemble. C’est ouf. Faire des trucs que t’aimes, seul, ça devient moins bien que de ne rien faire à deux. C’est zinzin.

Tu trouves mignon même des trucs hyper chelou. Une fois elle m’a raconté que quand elle était petite, elle arrachait les pattes des araignées comme des pétales en faisant un « je t’aime un peu, beaucoup, passionnément ». C’est une psychopathe. C’est hors de question que je la laisse regarder Dexter, elle va penser que c’est un tuto.

Mais d’un autre côté, je me dis : une araignée, ça a toujours huit pattes. Donc ça tombe toujours sur « passionnément » donc c’est juste qu'elle voulait de l’amour. C’est trop mignon. J’irai la voir quand elle sera en prison.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !