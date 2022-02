Fanny est tombée sur un article au sujet d’un concept qui s’appelle "Get Lost". On vous bande des les yeux et on vous emmène dans un endroit que vous ne connaissez pas, sans que vous sachiez où vous êtes, seul. Tout ça pour 15.000 dollars…

J’étais en train de lire "The New Yorker". Que je lis très peu, mais juste assez pour pouvoir dire de temps en temps que je lisais un article du "New Yorker". Et avoir le totebag. C’est obligé d’avoir un totebag "The New Yorker" quand t’es bisexuelle.

Ça fait genre partie du kit de bienvenue : t’as le totebag, des Vans, un coffret DVD de "The L Word", une chemise à carreaux, un guide de la communication non violente et des piles. Pour quand tu sors avec des hommes.

Bref, donc je suis tombée sur un article au sujet d’un concept qui s’appelle "Get Lost". C’est comme des vacances mais assez extrêmes, puisque vous vous pointez à l’aéroport, on vous bande des les yeux et on vous emmène dans un endroit que vous ne connaissez pas, sans que vous sachiez où vous êtes. Vous pouvez juste choisir le type de destination : la jungle, le désert, la montagne, la mer...

Donc en gros, c’est 'Rendez vous en terre inconnue' mais avec n’importe qui à la place de Vianney.

Et on vous lâche là-bas, perdu, sans rien, pendant plusieurs jours. Et vous devez vous démerder, manger, construire des abris... Avec évidemment, une personne de l’organisation qui te suit de loin pour être sûre que tu te fasses pas bouffer par un python.

Grâce à cette expérience, pour seulement 15 000 dollars, tu te retrouves seul avec toi-même, tu apprends à te connaître et à puiser en toi la force et la passion pour arriver au bout de ce voyage.

Ma première réaction a été : est-ce bien nécessaire?

Être seul dans un milieu hostile c’est déjà le principe de la vie. T’as ton entourage qui te regarde de loin, mais t’es seul. T’as froid. Tu sais pas ni où t’en es ni où tu vas. Tout ce que tu sais, c’est que tu peux crever à tout moment et que tout ça te coûte vraiment cher.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !