L’association 30 millions d’amis nous met en garde contre les chevreuils qui au printemps mangent certains bourgeons qui les rendent saouls. Fanny se réjouit que le cervidés aient aussi leur Spring Break.

Le monde est en feu, rien ne va. Il est temps qu’on parle des vrais sujets qui fâchent : les chevreuils.

Je suis tombée sur un article qui explique qu’au printemps, les chevreuils mangent certains bourgeons qu’ils aiment beaucoup. Sauf que ces bourgeons fermentent dans leur estomac et ça provoque chez eux des effets similaires à ceux de l’alcool. Donc au printemps, certains chevreuils sont bourrés.

Ils ont leur propre Spring Break.

Ils font des concours de pelage mouillé et tout. Peut-être ils font des jeux à boire. Bon après, c'est con un chevreuil hein, donc les règles sont simples : si t'as des bois, tu bois.

Ça montre clairement qu’on a perdu la loterie de l'évolution hein. Le chevreuil, il mange du sucre, son corps le transforme en shot. Moi je mange du sucre, je le transforme en sieste.

Par contre, ce phénomène remet en question tous nos repères. En cas d’accident, la police sera comme :

- Inspecteur Clemson - on vient de nous appeler - une collision entre une voiture et un chevreuil - l’individu était saoul.

- Le quel ?

- Les deux, Clemson.

En vrai c’est dangereux. D’ailleurs l’association 30 millions d’amis… Alors, parenthèse : 30 millions d’amis, pfff, imagine les doodles.

Mais bref. L’association 30 millions d’amis met en garde, parce que vu que les chevreuils sont saouls, ils ont moins peur, donc : ils vont sur la route, ils s’approchent des habitations, ils rappellent leur ex. Trois heure du matin, ils finissent au karaoké à chanter les plus gros tubes interprétés par des animaux sauvages : genre Crazy Frog ou les Eagles.

C’est chaud. C’est un délire les cervidés. Bon après ils sont peut-être faits pour être bourrés, eux ils commencent la soirée à quatre pattes. La chance.

Même si : peut-être que le chevreuil boit parce que c’est un animal fondamentalement triste. Un ruminant qui boit pour ne plus ruminer. Eh oui, je lance un groupe de rap avec les animaux de la forêt : avec Lafouine et 50 cerf. Booba, mais le petit ourson, Orelsanglier.

Non en vrai, ce qui est dangereux, c’est que ce moment où ils sont potentiellement ivres, le printemps, c’est aussi la saison où les jeunes chevreuils doivent quitter leur mère et partir vivre leurs propres aventures, découvrir de nouveaux territoires.

Ils sont bourrés au moment où ils quittent le nid familial. C’est vraiment comme les humains. Et c’est bizarre quand même.

Autour de tes 18 ans, tu choisis tes études, tu votes pour la 1ère fois, tu passes le permis ET tu découvres la tequila flambée. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?

C’est ouf : la période fondatrice de notre vie où on se construit, c'est celle où on boit le plus. T’es censé être l’architecte de ta vie mais clairement t’étais bourré quand t’as fait les plans puis t’as vomi sur la maquette.

Ça fait aucun sens. On devrait vraiment boire de l’alcool à d’autres moments qu’à l’adolescence. Genre enfant tu te rappelles déjà de rien et tu sais pas marcher. Et tu fous la honte à tout le monde en disant des trucs racistes : maman, pourquoi le monsieur est noir ? Bonté divine, Ludovic !

Ou sinon, on pourrait plutôt boire de l’alcool quand on est hyper vieux.

Nombre de fois où en retour de soirée j’aurais voulu avoir un déambulateur ou un lange. Ça doit être dingue d’être saoul et de prendre un Stannah. Wouhhhh !!! T'essaies de faire des drifts.

Autre avantage de se mettre des caisses quand on est vieux : t’as pas peur des black out si t’as Alzheimer.

Si ta femme est fâchée et que tu lui dis “je sais pas c'est qui cette fille, je me souviens même plus de la soirée", c'est pas ouf comme excuse. Mais si ta femme est fâchée et que tu lui dis "je sais pas c'est qui cette fille, je me souviens même plus de la soirée, d'ailleurs vous, vous êtes qui et qu'est-ce que vous faites chez moi", là t'es intouchable.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !