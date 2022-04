Le Parisien l'a annoncé : TF1 va faire une nouvelle saison de la Star Academy. Fanny, absolument ravie, se remémore son enfance jalonnée par les différentes saisons de l'émission…

La Star Academy revient. Le Parisien a annoncé que TF1 allait faire une nouvelle saison. J’ai joui.

Que de souvenirs. 2001, la belle époque. On était naïfs. C’était avant le covid. Maintenant on sait que c’est pas parce que t’es enfermé 3 mois que tu vas apprendre des trucs.

J’embrasse donc évidemment tous les autres débiles qui - pendant le premier confinement - se sont aussi pris un abonnement aux vidéos Masterclass et qui ont juste regardé l’épisode 1 de 10 matières différentes. On est devenu des touche à tout. Mais des bons touche à tout. Pas genre Harvey Weinstein touche-à-tout.

La Star Ac, c’était le feu. J’ai grandi avec. Même si la Star Ac a continué plus longtemps que ma croissance… Mais j’ai grandi avec.

Pour moi Nikos Aliagas, c'est la famille. Je suis même allée en Grèce pour retrouver la trace de nos ancêtres.

Dans les figures d’autorité de mon enfance y’a mon père, ma mère et Raphaelle Richie. Pour me repérer dans le passé, je parle pas en années mais en saisons de la Star Ac. Mes parents ont divorcé à la saison 2 et ma première année de collège, c’est Cyril Cinélu qui a gagné.

Ça m’a appris la vie la Star Ac. J’ai découvert plein de trucs...

Des gens qui vivent dans un château et qui font des remarques sexistes et homophobes sans qu’on leur dise rien : j’ai découvert la droite.

Par contre quand Pierre a quitté la Star Ac 3 en plein prime en disant “J’attends pas qu’on me rende ma liberté, je la prends”. J’ai découvert la résistance, la révolution. Y’a des gens ils ont des t-shirts du Che, moi j’en ai de Pierre. Libre jusqu'au bout mon commandante !

J’ai appris ce que c’était l’amour aussi : pendant des années, j’ai cru que sortir ensemble, ça voulait dire se planquer derrière un arbre puis faire *bruits de bouche*. On ne s’embrasse pas, on se mastique.

La Star Ac m’a aussi permis d’apprendre l’anglais, quand on organisait des primes dans le salon avec mes cousines pour chanter gimmi gimmi gimmi atchemina.

J’adorais, vraiment. Mais je me pose quand même la question : est-ce que cette émission était réellement incroyable ou est-ce que c’est juste que j’avais 8 ans ?

Parce qu’en vrai, je réalise maintenant la puissance de la mémoire sélective : je ne me rappelais que du positif.

Je me rappelais pas qu’ils étaient nuls. On se rappelle pas que la Star Ac, c’était le Taratata des gens qui chantent mal. Et qui en plus, ont vraiment oublié les paroles.

On se souvient pas des prime traumatisants. Moi il m’a fallu 3 ans de séances d'hypnose pour commencer à avoir des flash de Jean-Pascal qui chante "Tombé la chemise". La Star Ac, c'est notre Vietnam. C'est un réflexe, j'entends "Paris Latino", je creuse une tranchée.

C’est seulement maintenant que je réalise. Que je vois la détresse dans les yeux de Beyoncé, qui était invitée sur un plateau pour voir Cynthia massacrer "Crazy In Love". En 2022 ça serait impossible qu’une star pareille chante avec un inconnu. C’est ça qui était bien à la Star Ac. Tout le monde était logé à la même enseigne. C'était très communiste en fait. Juste pas encore assez pour mon commandante.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !