Ce weekend, Fanny a testé son couple en faisant du babysitting…

Imagine, tu sors avec quelqu'un, puis tu découvres qu'il aime pas Kuzco. Ça pourrit ton groove. Y’a des trucs comme ça dans les relations, hyper importants. Une de mes théories, c’est que : le moment où tu comprends que ton couple devient sérieux, c’est pas quand tu lui présentes tes parents ou quoi, c’est quand tu lui montres tes pantoufles. C’est l’étape cruciale. Du moins, c’est ce que je pensais quand j’étais jeune et naïve. Jusqu’à la semaine dernière. Puis il s’est passé un truc.

La semaine dernière, j’ai eu un enfant avec ma copine. Je vous explique. J’ai des amis qui m’ont demandé de garder leur enfant pendant un weekend. D’habitude j’essaye d’éviter d’avoir des potes qui ont des gamins. Ma technique pour éviter ça : c’est de n’être plus amie qu’avec des couples gay. Parce qu’en France, le temps qu’ils fassent les démarches, je suis tranquille pour 10 ans.

Mais ces amis-là, ils ont un enfant. Et j’ai du accepter de le garder, sous prétexte que je suis sa marraine. Moi je pensais juste que j’allais devoir lui acheter des cookies quand il sera au scouts et mettre 50 balles de plus dans son cadeau d’anniversaire. Mais que dalle. Faut pas juste mettre de l’argent, faut aussi mettre du temps et de l’amour, ergh.

Mais donc vous le savez, moi je suis pas hyper à l’aise avec les enfants. Je trouve que le principe est chouette. Un mélange de soi et de la personne qu’on aime le plus, qu’on essaie de faire grandir… Le concept est incroyable, mais l’objet enfant en lui-même, ça met beaucoup trop de temps à être bien.

Faire un gosse, c’est comme apprendre le violon. C’est super mais au bout de 6 ans. Avant ça, c’est nul, ça fait un bruit horrible et tu casses les couilles de tout le monde. Tous tes potes ils sont là « mais arrête, revends-le ».

C’est trop un projet long terme, un enfant. Je suis pas à l’aise avec tout ce qui dure plus longtemps qu’une story…

