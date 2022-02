Pour faire fuir des manifestants la police de Nouvelle-Zélande a entrepris de diffuser très fort des chansons. Et cette nouvelle a fait réaliser à Fanny que ce n'est pas la seule situation dans laquelle on utilise la culture pour d'autres raisons que pour se cultiver…

Coucou les zouzous. Sinon. Je sais pas si vous avez vu mais la semaine dernière, il y a eu des manifestations contre les mesures sanitaires en Nouvelle-Zélande et pour faire fuir les manifestants, la police a mis des hauts parleurs et a diffusé très très fort des chansons genre du James Blunt ou Baby Shark. Deux ans de souffrance pour les artistes avec la pandémie et c'est Baby Shark qui finit par prouver que la culture est essentielle. Dur.

Deux remarques à ce sujet. Premièrement, qu’attend-on pour passer du Crazy Frog à la frontière ukrainienne? On est peut-être à deux "TING-TING" de la paix.

Et secondement. A quel moment on a arrêté de respecter la culture à ce point? Déjà que Kev Adams fasse des films, c’est chaud, mais là...

On utilise la culture pour faire fuir des gens. C’était pas censé être le but premier. Et puis... En fait j’ai réfléchi et on est plein de gens à utiliser la culture pour d’autres raisons que vraiment se cultiver.

Genre le cinéma. Concrètement, j’y vais parce parce que nulle part ailleurs tu peux acheter un saut de 500 grammes de maïs. Sauf si t’es en 1628 et que c’est une dot.

Et puis en vrai, le vrai avantage du cinéma, c’est que ça te permet de passer du temps avec des gens même si vous n’avez rien à vous dire. Les gens que t’as envie de garder dans ta vie, mais à qui tu vas pas non plus accorder toute sa soirée. Genre, ce que t’aimes quand tu fais des trucs avec eux, c’est les trucs. Y’a des amitiés entières que je dois à Pierre Niney.

C’est à ça que ça sert le ciné. Et aussi à un autre truc, c’est que quand les lumières se rallument quelques secondes après les pubs, les papas puissent dire "ah c’était bien hein". Ils adorent l’humour.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !