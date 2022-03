Kim Kardashian a demandé le divorce et Kanye West qui n'est pas vraiment d'accord et tente de la reconquérir par différents moyens. L'occasion pour Fanny de nous proposer un quizz "Mignon ou flippant?"

Salut les Zouzous!

Kim Kardashian et Kanye West ont divorcé. Un événement très peu relayé sur France Inter, qui préfère parler de philosophes morts qui expliquent la vie où des musiciens qui chantent tellement doucement que leur piano à queue devient tout dur.

Mais soit! Kanye et Kim ont divorcé. Et lui, il est pas hyper d’accord avec l’idée. Je comprends, c'est dur de se séparer. Mais le divorce, c'est comme la baisse de libido. Le seul moyen d'y échapper, c'était de pas se marier.

Donc Kanye fait des trucs de fou pour essayer de récupérer Kim Kardashian. Dans sa vie hein, pas en mode récup. Il est pas en train de la poncer pour en faire une table de salon. C’est pas poli. Pour l’instant c’est juste poncé.

Mais dans tous les cas, c’est rarement sain de vouloir "récupérer" une personne... Quand quelqu’un dit non, c’est une réponse, pas un défi.

Alors, évidemment l’idéal dans une relation : c’est de se marier avec quelqu’un avec qui on va passer un bon divorce. Avec qui on pourrait faire un pot de départ de l’amour. Ca peut toujours servir une lettre de recommandation de ton ex qui prouve que tu ronfles pas.

Si t’as raté ton mariage, essaye au moins de réussir ton divorce.

Mais c’est pas comme ça que Kanye West voit les choses. Le mec il a entendu "je demande le divorce", il a compris "surprends moi". Donc il a refusé de coopérer avec le juge pendant le divorce et là, il a sorti un clip où il décapite et enterre le nouveau mec de Kim Kardashian. A quel moment, quel moment il s’est dit que ça allait donner envie à Kim qu’ils se remarient? Un enterrement de vie de garçon, c’est une expression hein.

Y’a beaucoup trop de gens qui confondent preuve d’amour et preuve dans un procès. Y’a des filles qui aiment être courtisées mais pas jusqu’en cour d’assises.

Personne a jamais dit : “Ce qui m’a plu chez lui, c’est son bracelet électronique. Il est assorti à ma bague."

Neni hein. Le témoin il est censé être à ton bras, pas à la barre.

Là, pour tenter encore de récupérer Kim, Kanye vient de lui envoyer un pick-up rempli de roses.

Sur papier, envoyer un pick-up rempli de roses, c’est romantique. Mais dans la vie, pas tant.

Déjà, c’est ambigu. Quelqu’un qui se pointe avec autant de roses, il y a quand même des chances qu’il essaie de te vendre des lunettes qui clignotent.

Et puis surtout, c’est flippant de ouf.

"Je t’aime tellement que je t’envoie des végétaux morts". Neni hein, fils de pitre.

J’pense, Kanye il a trop regardé des comédies romantiques. Parce qu’il y a plein de trucs comme ça, qu’on trouve mignon dans les séries ou dans les livres alors qu’en vrai, c’est hyper problématique.

