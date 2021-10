On a proposé à Fanny de participer à "Un Diner Presque Parfait" ce qui lui a inspiré l'idée d'une autre émission...

On m’a proposé de participer à "Un Diner Presque Parfait". Mazette. Mais vous êtes zinzins ? Je pense que j’ai utilisé les plaques électriques de mon appartement trois fois et c’était pour m’allumer une clope. D’ailleurs mon chat dort dessus maintenant. Il a presque deux ans et il a seulement compris la semaine dernière que les plaques pouvaient être chaudes. Quand je les ai allumées, il me regardait vraiment en mode « meuf, mon lit brûle ».

Mais sérieux, vraiment le principe de cuisiner. Parce que bordel, y’a beaucoup trop d’ingrédients. C’est censé être une recette, pas une quête. J’ai d’autres ambitions dans la vie que de trouver du curcuma.

Mon vrai rêve dans le domaine de la cuisine c’est que les femmes qui dénoncent les agressions sexuelles dans le milieu de la gastronomie le fassent avec le hashtag #marmitoo. Mais bref…

Y’a trop d’ingrédients, ça m’angoisse. Moi mes recettes c’est : si l’ingrédient n’est pas dans le nom du plat, je ne le mets pas. Purée de carotte : de la purée et des carottes ; Thon mayonnaise : du thon et de la mayo ; Les œufs au plat : bon là, c’est un peu dur à digérer.

Mais du coup, j’ai pensé à un nouveau concept d’émission : ça serait " Un Diner Presque Parfait " mais pour les gens nuls en cuisine. Ça s’appellerait juste : "Un Diner, Presque."

