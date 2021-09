Ce matin, Fanny et sa lubie administrative…

Aujourd’hui je suis engagée. J’ai des revendications. J’aimerais qu’on reconsidère les premiers de la classe comme des gens cools.

Parce que c’est bien d’attendre avant de traverser quand le feu est rouge. Donc arrêtez de me dire :

- « t’As pEuR pArCe qUe c’EsT iLleGaL ?! »

- NON. PARCE QUE C’EST DANGEREUX.

C’est bien de répondre aux questionnaires de satisfaction dans les toilettes d’aéroport. Ils cherchent à s’améliorer.

C’est ok que mon rêve ce soit de faire des tableaux Excel, de les encadrer et d'en faire une expo. Je serai Tablo Picasso.

Et ça fait pas de moi quelqu’un de chiant hein. Chaque année je fais la fête le 31 décembre, mais c’est pour fêter la nouvelle année fiscale. Avec des banderoles « Bon anniversaire le fisc ».

Mais je fais pas de fête chez moi, parce qu’après mes amis me détestent. La dernière fois que j’ai reçu des gens, on était seulement trois… De base on était plus mais j’ai viré tous les autres parce qu’il s’étaient pris à boire sans utiliser de sous-verre.

Bah sorry mais non. Vous avez qu’à organiser votre propre fête entre gens qui ont des tables gondolées.

Par contre c’est vrai que je suis vraiment insupportable avec le volume de la musique. J’ai déjà pensé à appeler la police à ma propre fête pour que mes amis baissent le son. Vraie histoire. Souvent quand j’ai bu, je deviens malicieuse. Donc je fais un petit jeu secret, mais je ne sais pas tenir un secret. Donc à un moment je souris comme une débile puis je craque et je dis à mes potes « sans que vous le remarquiez j’ai baissé la musique ». Des heures de fun.

Et je sais que je ne suis pas seule. On est plusieurs à être comme ça. On est là. Et franchement, quand on se décidera à former un groupe officiel, on sera tellement bien organisés. On va gouverner le monde juste parce qu’on aura mieux postulé. Le seul problème c’est qu’on risquera de se battre parce qu’on veut tous être délégués. Mais on s’en sortira.

