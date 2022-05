Ce matin, Fanny donne un petit cours de religion catholique et propose comme dieu unique : Karim Benzema.

Pourquoi à chaque fois qu’il y a un invité en rapport avec l’équipe de France, vous faites venir un chroniqueur belge ? Cette radio veut nous humilier.

On nous force à revivre le trauma de la coupe du monde. Moi j'ai signé pour faire des chroniques, pas pour suivre une thérapie par exposition prolongée. Surtout que normalement, t'affrontes ton trauma dans un cadre safe, pas entouré de quatre Français qui ricanent et faisant “erk ils ont le seum”.

Alors que c’est bon, on a tourné la page hein. La preuve, c’est qu’un de mes joueurs préférés aujourd’hui c’est Karim Benzema. Bon, en même temps, Benzema c'est le plus belge des Bleus.

Lui non plus il a pas gagné la coupe en 2018. Et comme les Belges, pas moyen de lui faire chanter la marseillaise.

Mais je l’aime trop. D’ailleurs le 14 février, c’était ma première Saint-Valentin avec ma copine. On a regardé le documentaire "Le K Benzema".

Meilleure Saint-Valentin de ma vie. Il y a pas plus aphrodisiaque que le foot. Autant vous dire qu'avant la fin du docu, j'avais déjà marqué l'adversaire à la culotte. Y’a pas que Benzema qu’a fait des ciseaux… Poteaux rentrant et pleine lucarne.

Sinon les Zouzous ! Demain c’est congé, c’est l’ascension ! Une fête religieuse. Qu’on célèbre toujours, même si la France est un état laïc.

Quand c’est pour interdire le voile, on est laïcs. Mais pour interdire les congés… T’ t’ t’ !

Enfin, “interdire”. Y’a pas un flic qui va venir chez vous demain pour l’interdire…

" - Excusez-moi... Je vois que vous avez congé...

- Heu… Non non.

- Ben qu’est-ce que je vois sur votre calendrier, un week-end de quatre jours ??!!

- Heu…

- Et qu’est-ce que je vois là, un barbecue ? Allez, on l’embarque !

- Oh non, mes chipolatas."

On a gardé que ce qui nous arrangeait de la religion. C’est rare aujourd’hui les gens qui lisent encore vraiment les livres sacrés. Aujourd’hui, une petite communauté qui se réunit autour d’un livre, c’est juste un bookclub. D’ailleurs, la religion est le Book Club originel.

La religion juive, c'est ceux qui n'aiment que le tome 1, "Quand ils ont rajouté l'histoire avec son fils, j'ai décroché”.

Mais donc en gros on garde les congés mais on a oublié à quoi ça correspond. Donc petit cours de religion catholique :

Le carême : gros régime pendant 40 jours. Pourquoi ? Jésus prépare son summer body, puisqu’un corps mince est beaucoup plus facile à clouer.

Vendredi Saint : Jésus meurt donc il part.

Pâques : il revient. Evidemment, pendant le mois d’avril, au retour des beaux jours. C’est sûr il est revenu parce qu’il a reçu un SMS : Terrasse ce soir ? Comme par hasard c’est quand on recommence les barbecues qu’on appelle le gars qui change l’eau en vin.

Ascension, donc 40 jours après Pâques : il repart il met son out of office "En vacances chez papa quelque temps. En cas d’urgence, contactez Luc ou Jean.".

La Pentecôte, c'est la partie cheloue avec le Saint-Esprit : Genre Jésus redescend mais en même temps il reste en haut. Tu sens qu'ils ont eu du mal à se mettre d'accord si il montait ou si il descendait. Du coup ils ont appelé ça Pente-côte.

Donc Jésus est parti, revenu, reparti puis à moitié revenu. Jésus c’est sûr il était Verseau. Balek qu’il soit né en décembre, c’est sûr il est verseau. Il sait pas ce qu’il veut si ce n’est du drame. Autre exemple du fait qu’on a gardé que ce qui nous arrangeait de la religion catholique.

Être marraine ou parrain : de base c’est la personne guide l'enfant jusqu'au Christ.

Neni hein. Aujourd’hui, le parrain c’est juste la personne qui laisse le gosse boire du coca à 23h. Ou celui qui va te faire une offre que tu pourras pas refuser.

