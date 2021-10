Ce matin, Fanny se demande pourquoi on ne montre jamais les gens qui échouent longtemps …

Salut les zouzous,

J’ai commencé à regarder le documentaire « Montre jamais ça à personne » sur le rappeur Orelsan qui vient de sortir sur Amazon Prime. Le principe c’est que son petit frère, Clément, le suit avec une caméra depuis genre 20 ans. Il a filmé plus de 3000 heures d’images d’Orelsan depuis ses débuts. On voit Orelsan qui rappe, qui galère, qui glande avec ses potes à Caen, qui entend qu’il n’ira jamais nulle part. Puis qui devient le rappeur qu’on connait aujourd’hui. Et on au final, ça donne un documentaire de 4h sur sa carrière. Donc j’ai commencé à regarder ça et je me suis dit : heureusement qu’Orelsan a percé. Parce que imagine, tu filmes ton frère pendant 20 ans puis tu réalises qu’il est nul. C’est trash. Parce que le seul truc pire que de pas percer c’est de filmer quelqu’un qui perce pas. Et d’office ça existe. D’office, quelque part, y’a un mec qui pendant 20 ans, a filmé son frangin qui voulait … je sais pas, percer dans le breakdance dans le fin fond d’un bled mais ça n’a jamais marché. Quelque part, il y a un disque dur avec 3000 heures de vidéo d’un gars qui danse mal à Thorigny-sur-Marne. Mais viens mec. On en fait un documentaire et on appelle ça « Personne voudra jamais voir ça ».

