Souvent Fanny parle toute seule… et quand ce n’est pas le cas, elle papote avec l’au-delà !

Je devrais engager une psy au pair. Il reste trop de trucs à régler. Notamment le fait que je parle beaucoup trop seule. Très souvent, je réponds à des interviews qu’on m’a jamais demandées. Je parle beaucoup seule et franchement, c’est pas évident. Je comprends pourquoi les 8 milliards d’autres personnes ont pas envie de me parler.

Parler avec soi-même, c’est comme être en coloc avec quelqu’un qui te surprend plus. Qui te reproche plein de trucs qu’il fait aussi. Comme quand quelqu’un te dit ARRÊTE DE CRIER.

Des fois je me râle dessus. Je pars d’une pensée en claquant la porte en marmonnant « elle est débile ». MEUF, JE T’ENTENDS. LA PORTE N’EXISTE PAS.

Je vous jure, mon rêve, c’est de pouvoir me ghoster. Je suis comme « Fanny, on est mardi soir, tu devrais vraiment écrire ta chronique. Fanny. Fanny. Fanny. Fanny. »

Donc des fois pour me foutre la paix, je parle avec d’autres gens dans ma tête. Genre des gens qui sont morts. Par exemple, quand j’étais ado j’adorais les Doors et je parlais avec Jim Morrison parce que j’étais persuadée qu’on avait une connexion spirituelle. Et je me dis... les morts doivent péter un câble. Ils sont quelque part dans l’au-delà en train de se dire « Arrête de m’appeler ».

On veut trouver la paix et qu’elle nous la foute. Mais ils peuvent pas faire le coup du « je passe sous un tunnel », parce qu’ils sont déjà arrivés à la lumière blanche. Sauf Lady Di à la limite. Je leur parle trop. Je vais arriver dans l’au-delà, j’aurais déjà 12 plaintes pour harcèlement, j’aurai l’air d’être dans le gouvernement.

Ils vont lancer des mouvements Deadlivesmatter, ça va être chelou.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !