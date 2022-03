L'appartement voisin de Fanny Ruwet est à vendre et elle qui aimait être tranquille et libre de faire du bruit a trouvé des solutions pour effrayer les éventuels futurs acheteurs.

Coucou les zouzous!

Y'a pas longtemps j’ai déménagé. Nouvel appartement. Est-ce que j’ai choisi le parquet en fonction de la couleur de mon chat? Peut-être...

Du coup maintenant on les confond. Je suis la première femme à avoir marché sur le chat. Un petit pas pour moi, mais un grand pas pour la team chien.

Par contre, le problème de ce nouvel endroit, c’est que l’appartement au dessus du mien est à vendre et ça m’arrange pas du tout. J’aimais bien être seule dans le bâtiment. Je pouvais écouter très fort Céline Dion sans faire semblant que c’est du second degré. Aaah on ne change pas.

Donc là, ça fait une semaine que j’observe l'agent immobilier faire des visites… Et je complote. J’ai pensé à plusieurs stratégies pour éviter que qui que ce soit emménage.

Première idée : leur faire peur.

J’ai écrit sur les fenêtres "la chambre des secrets a été ouverte" avec du sang de mes règles. Ils ne vont pas remarquer que c’est du sang de règles en ayant que l’image, me direz-vous. Si, on voit les morceaux.

Oh ça va hein! Vous pensez qu’on fait comment le boudin noir?

Et en plus du sang, j’allume plein de bougies chez moi, je mets du Era. Et je crie "je vois les morts"!!

Puis tu fais semblant de perdre le contrôle des bougies et de foutre le feu. Là c’est sûr qu’ils partent. Parce que le seul truc pire qu’un incendie dans ton appartement, c’est un incendie dans l’appartement sous le tien. Je suis futée hein. Prix Nobel du feu.

Puis pour en remettre une couche, je mets le son d’un porno très très fort pour qu’ils pensent que je copule comme une sauvage. Mais vu que je vis qu’avec mon chat, ils vont croire que je couche avec mon chat. Alors que rien à voir, c’est le parquet. Quand je m’y frotte assez fort, tu le cires. Je me touche utile.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !