A deux jours des élections, Fanny remarque que les noms de partis prennent de moins en moins parti. Comme en drague faut rester mystérieux…

Les présidentielles c’est comme les gang-bangs, c’est le premier tour le plus excitant.

Ils sont 12, de tous les côtés, t'entends crier "Laissez-moi finir !", puis t'en prends plein les yeux mais tu repars confus parce qu’au final, tout le monde était trop occupés à se toucher la nouille pour s'occuper des autres.

Vraiment, je préfère le premier tour. C’est plus fun quand tout le monde participe. Second tour, y’a plus la gauche, parce la gauche c'est le type qui est tellement content d'être dans ton lit qu'il jouit à la minute 4. T’as juste eu le temps de savoir qu’elle était dedans qu’elle a terminé.

Le second tour c’est nul. C'est un vieux couple qui s'engueule devant le juge pour avoir la garde et à la fin, c’est le plus riche qui va gagner.

D'ailleurs, moi je propose que pour la présidence, on fasse une garde alternée. La semaine avec la droite, week-end et grandes vacances avec Poutou.

Autre endroit où la politique et les relations se rejoignent, c'est que les noms de partis c'est comme les bios tinders. Plus t'es vague, plus tu choppes : Reconquête. République En marche. Rassemblement national. Debout la France. Soyons libres…

Les noms de partis prennent de moins en moins parti. Ça veut rien dire. C’est pas clair. Et c’est bien la première fois que la droite préfère ce qui n’est pas clair. Tu sais pas exactement ce qu’ils veulent et sûrement qu’eux non plus. Tu sens qu’ils ont juste envie de ratisser très large, trouver le plus petit commun dénominateur entre les gens. C’est sûr dans deux ans, y’aura un parti des Bipèdes (très validiste).

Tandis que le nom des plus petits partis, c’est beaucoup plus précis. Parti socialiste : c’est clair. Ce qu’ils veulent : le socialisme.

C'est comme quand j'ai demandé pour Noël le set LEGO 76389 d'Harry Potter "La Chambre des Secrets" avec le château, la grande salle et la figurine édition 20ème anniversaire à 139,99 euros. C’est ça le socialisme. Je savais que je l'aurai pas, mais je savais ce que je voulais.

Europe Ecologie les Verts, c’est pareil. C’est précis. Europe écologie les verts : tu peux t’identifier à chaque mot. Même “laid”. Peut-être pour ça que les écolos mettent des sarouels ? En soutien.

Mais ces partis-là, les plus spécifiques, ce sont ceux qui marchent le moins. Plus ils annoncent leurs intentions, moins ils en ont de votes. C’est exactement comme en drague en fait, faut rester mystérieux.

