Ma tournée a commencé, j’ai joué dans un casino à Bâle, en Suisse germanophone. Quelle carrière. Mais ça m’a permis de faire le truc le plus cool de ma vie. Je suis sortie de l’aéroport, je suis montée dans un taxi et vu que je parle pas allemand, je suis rentrée dans la voiture, j’ai claqué la porte et dit au chauffeur, en anglais « take me to the casino ».

Tellement stylé. Mais le mec il parlait pas anglais. Donc il m’a répondu en allemand, donc il m’a répondu « zefhjehfjehfjehgrf ». Et vu que je suis polie, j’ai répondu « Ja.. » et jusqu’à ce que j’arrive devant le casino, j’étais pas sûre qu’on s’était compris.

Et pendant qu’il conduisait, moi je me disais s’il me kidnappe… J’aurai un tellement bon sujet de chronique. Depuis que je bosse ici, j’ai plus aucune notion du danger. Maintenant ma vie c’est une preuve de l’échec du darwinisme. MAIS BREF. Aujourd’hui dans l’émission on parle du film L’Ennemi. Du coup j’ai réfléchi à la notion d’ennemi. Et j’ai réalisé qu’une fois adulte, dans nos vies privées, on n’a plus vraiment d’ennemi comme quand on était enfant. On a des gens qu’on n’aime pas. Genre moi, très régulièrement, je vais voir le compte Instagram de gens que je détestais au collège pour vérifier qu’aujourd’hui ma vie est mieux que la leur. - et si la leur est mieux, je les bloque, parce que je veux pas qu’ils aient la satisfaction de savoir qu’ils sont mieux - de toute façon c’est peut-être pas moi qui ai le mieux tourné, mais selon mon ex, c’es moi qui ai le PLUS tourné Mais même eux, on s’en fout un peu. On n’a plus d’ennemi comme quand on était gosses, parce qu’on n’avait pas vraiment besoin de raisons pour ressentir les choses. On pouvait être amoureux d’une fille « parce qu’elle dessine bien ». On était intenses de ouf. Pareil pour les ennemis. Du jour au lendemain, on pouvait décréter qu’on avait un némésis, et de temps en temps, on se tapait sur la gueule. Moi quand j’étais gosse, mon ennemie c’était la seule fille de la classe qui faisait des sports de combat ET qui avait une piscine. Donc je prenais des Fanny Ruwet grosses mandales mais aucun bain de minuit. Je ne pouvais me baigner que dans mon seum. Je sais pas comment ça se passerait si aujourd’hui j’avais un ennemi. Parce qu’enfant, on pouvait se taper dessus comme des gros chacals. D’ailleurs toujours aujourd’hui, un de mes rêves dans la vie, c’est de frapper quelqu’un avec une chaise. Mais je peux pas. Rapport à la loi. Et au fait que je viens de racheter des meubles, donc je sais à quel point c’est cher une bonne chaise.