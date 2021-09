Pour sa toute première chronique, Florence ne s'énerve pas contre les anti-vax...

Salut tout le monde !

Mais quel bonheur d'être ici avec vous, sur France Inter ! Quand on m'a appris la bonne nouvelle, j'ai eu du mal à contenir ma joie, enfin "j'ai eu du mal", quand je dis "je", je veux bien sûr parler de mon périnée. Non vraiment j'en reviens toujours pas, ça fait des jours que je m'attends à ce que le directeur des programmes me rappelle pour me dire qu'il y a erreur :

- "Ah vous c'est Mendez avec un z ? Moi je pensais que c'était avec un "S" comme dans Blanche Gardin".- - "Mais y'a pas de "s" dans...

- "Oh vous savez les goûts et les couleurs". Ah vous aviez déjà écrit votre chronique ? Pas de souci, venez la faire demain vers midi... à la cantine.".

Sauf que non c'est bien réel, d'ailleurs peu après j'ai eu un autre coup de fil :

"Bonjour Florence, c'est Nagui", et là, ben... j'ai ovulé.

Je suis tellement contente d'être ici, on m'a dit : « Tu vas voir, "les droits d'auteur c'est vraiment bien, à peu près 200 euros par chronique ». 200 euros ! WAOUW, je vais pouvoir me payer une nuit avec Gérémy Crédeville et m'acheter des fringues avec les 198 euros restants.

Vous devez savoir : Nagui a accepté que j'intègre l'équipe à la condition que je garde mon calme : oui, apparemment j'ai des problèmes de gestion de la colère, moi j'ai pas l'impression mais bon, c'est le juge qui l'a dit. Une bête histoire : un bar, une divergence d'opinion, une batte de baseball : le mec finit avec 6 semaines d'ITT... Ouais, susceptible quoi... Conclusion : j'ai le lobe frontal sous tutelle. Je n’ai pas le droit de m'énerver et c'est bien dommage, parce que régulièrement l'actu me donne envie de sauter du 14ème étage et de me rater.

