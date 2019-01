En cette nouvelle année, je voulais miser sur votre intelligence au tour de la table en parlant science et miser sur le rajeunissement de notre public en parlant high tech. Comme quoi je reste naïf en 2019.

Bref, selon une étude, les smartphones, ces vasectomies sans fil qu’on se colle sur le visage en oubliant qu’un téléphone sur 6 est couvert de matière fécale… c’est pas moi qui le dis, c’est une autre étude… Oui les chercheurs sont très branchés téléphone portable, faut dire on peut pas non plus tous bosser sur le réchauffement climatique, les maladies rares, la déforestation, le sida tout ça…

Donc rapidement pour résumer, un téléphone portable, c’est des minerais hyper rares extraits par des enfants à l’autre bout du monde, c’est recouvert de merde, et ça rend stérile… Ça serait vraiment dommage de pas payer mille balles pour ça !

L’humanité me donne de plus en plus l’envie de crever dans une chronique de Guillermo !

Et bien ces téléphones sont désormais capables, grâce à l’intelligence artificielle et à un algorithme, de dire si leur utilisateur fait une dépression ou non! Et là je retrouve à la fois la bande autour et notre public…

C’est génial !

Avant avec ton téléphone, en allant sur Instagram ou Facebook en voyant les photos de vacances des gens, leurs visites de musée à l’étranger, les voir méchamment gaulés sur une plage des Maldives rachetée par Nagui, la plage pas les Maldives… Quoique… devant un magnifique coucher de soleil sur l’océan, un mojito à la main, 6 si tu es Leila, les mojitos pas les mains... Quoique… En gros tu pouvais déjà avoir le sentiment en comparaison d’avoir une vie de merde et bien désormais ton téléphone pourra te le confirmer !

