Frédérick Sigrist ne comprend pas bien cette journée du travail où il travaille, et qui est censée représenter la convergente des luttes, avec des défilés indépendants...

Nous sommes le 1er Mai, la fête des Travailleurs! Le travail, je rappelle à nos plus jeunes auditeurs, est un mot de vieux français qui n’a plus vraiment de sens comme Minitel, walkman et... socialisme. C’est paradoxal, le jour de la fête du Travail, il est de tradition de ne pas aller bosser, ce qui m’amène à penser que le restant de l’année, on doit célébrer le chômage.

On ne travaille pas le 1er Mai, sauf à la Bande originale, bien entendu, où on ne fait absolument jamais rien comme les autres!

C’est vrai qu’on ne fait rien comme les autres, regardez, par rapport à Europe 1, on a choisi d’avoir des auditeurs! Autre preuve de notre particularisme, on est là aujourd’hui alors que l’on sort de 15 jours d’enregistrements où on a enregistré 18000 émissions qui seront diffusées jusqu’à l’horizon 2027! Best Of inclus! On va même finir par rediffuser des émissions de Stéphane Bern!

J’étais donc en droit d’imaginer que nous serions en différé aujourd’hui, mais s’il est une chose que les chaussures de Nagui nous ont appris sur lui, c’est qu’en plus d’avoir un goût qui est le sien, il aime surprendre!

Donc aujourd’hui, on est en direct! J’ai déjà prévenu ma famille, de ne pas trop s’attacher au concept du réveillon de Noël ou au 31 décembre, on est pas à l’abri d’avoir une émission avec François Berléand et un live de Vianney pour fêter la nouvelle année.

Mais il faut dire aussi que le monde a la même vision disruptive que Nagui, à commencer par le climat : il a neigé hier en Normandie!

Florian Philippot lance un mouvement politique avec Geneviève de Fontenay! Zaz va jouer Edith Piaf! Si l’on suit ce raisonnement, je pense que mon chien va m’annoncer qu’il est en couple avec le chat du voisin!

À propos de n’importe quoi, le 1er Mai est traditionnellement une journée de mobilisation syndicale également! Philippe Martinez, le syndicaliste avec la moustache taillée en logo de Batman, a appelé à une convergence des luttes!

Résultat, la CGT va défiler seule…Pascal Pavageau, le nouveau chef de Force ouvrière, lui, va se faire un défilé qui va aller de sa chambre au canapé avec une banderole, et ça fera le taf!

Laurent Bergé de la CFDT se demande encore si ce n’est pas trop violent de mettre cordialement ou non à la fin de la lettre qu’il a envoyé au gouvernement.

Lettre dont voici le contenu en exclusivité! « Bonjour, président Macron, j’ai lu vos réformes du code du travail! Wahou! Quelle énergie! Voyons-nous pour en parler quand vous aurez le temps bien entendu. »

Jean Luc Mélenchon ne veut pas être vu à côté de Pierre Laurent du Parti Communiste parce qu’il n’a pas été poli avec un de ses hologrammes! Et François Ruffin se lance dans l’événementiel avec la fête à Macron qui aura lieu le 5 mai!

Pourtant, des gens pas content dans ce pays, ce n’est pas ce qui manque! Si on faisait marcher les centrales au grognement des français, on serait en indépendance énergétique en moins d’un mois! Cheminots, étudiants, retraités, Fonctionnaires, salariés des Ephad, employés de Carrefour et d’Air France! Ils en ont tous après les réformes du gouvernement mais pour l’instant, ça ne converge pas!

Bref, le Grand Soir, ça va être compliqué si tout le monde fait sa contre soirée!

Les raisons de la colère, c’est comme les jeans, t’en trouves chez tout le monde, mais ça ne se porte pas pareil!