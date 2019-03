Fred nous livre ses réflexions sur le vocabulaire utilisé pour parler d'argent...

Vous vous rendez compte, en 2017, les banques ont récolté 6,7 milliards d’euros en agios !

En agios !!

Ce qui signifie qu’elles ont pris 6,7 milliards d’euros à des gens qui n’avaient pas d’argent sur leur compte !

Il y a un proverbe qui dit qu’on ne prête qu’aux riches, mais les banques le deviennent grâce aux pauvres…

Si je vous parle de ça, c’est parce que mon compte est très souvent dans le rouge !

Mon compte il est dans le même état que Gérard Larcher après avoir monté 4 étages sans ascenseur !

Mes relevés de comptes, t’as l’impression que c’est un prof de maths sup qui a corrigé les copies d’une classe de littéraire !

Oui, je suis souvent à découvert…

Il est bizarre d’ailleurs, ce terme : à découvert ! Le vocabulaire banquier est extrêmement martial !

Sur le front, quand t’es à découvert, c’est le moment où tu peux te prendre une balle ! Mon compte en fait, c’est la maman de Bambi : il est très vulnérable !

C’est pour ça qu’on parle de compte épargne !

Les comptes épargnes, en fait, c’est pour recueillir tous ceux qui ont réussi à échapper au massacre ! Ils sont pas pour autant sauvés, ils sont épargnés !

C’est à dire que le fisc t’avait dans son viseur, et dans sa grande mansuétude, il s’est dit : « Non laisse-les partir ! On les aura d’une autre manière ! »

C’est intéressant le vocabulaire… Ça en dit tellement long sur nous !

Prenez le travail par exemple : le travail c’est la santé ? Tu parles !

Travail, ça vient du latin tripalium, qui était un engin de torture à trois pieux !

Ah tu sens que le mec qui a inventé le mot, c’était quelqu’un qui était content d’aller bosser !

Il faut gagner sa vie… C’est une aberration ! Tes parents passent toute ton enfance à te dire qu’ils t’ont donné la vie et à l’âge adulte, il y’a un putain de banquier qui vient t’expliquer qu’il faut que tu la gagnes !? Donner c’est donner, reprendre c’est voler !

On parle toujours des fins de mois difficiles, mais moi je vois mes prélèvements ils passent le 5 du mois, c’est pas la fin, on est quand même plus proche du début !

Comme quoi techniquement dans mon mois et dans le mois de beaucoup de français, il y a beaucoup de fins qui arrivent dès le début !

