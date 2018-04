Emmanuel Macron, le réformateur, impressionne Frédérick Sigrist, qui nous en fait part avec perplexité...!

Selon une étude, dire 5 fois : Loué soit Emmanuel Macron devant sa glace durant 15 jours, donnerait l'haleine fraîche, ferait disparaître les nez disgracieux, et guérirait les panaris ! Cet homme est miraculeux.

Je voyais une vidéo de lui face à des retraités prêts à en découdre ! C'est comme des retraités normaux sauf qu'ils sont debout !

Et alors qu’une vieille dame l'accusait avec une politesse qui ne s'acquiert qu'avec les années, de les avoir, je cite, bien pompé, notre auguste président, béni soit son nom et sanctifiés soient ses tweets ! loin de se sentir morveux, rétorqua qu'il en allait de l'avenir de notre système de retraite !

En général, quand un jeune braque le sac d'une petite vieille, il s'enfuit en courant. Là, non seulement Emmanuel Macron, astre divin de nos existences mornes, ne s'enfuit pas, mais en plus il explique à la vieille en quoi il lui rend service ! Et elle de terminer en disant :" Gardez-le ce sac, vous avez l'air d'en avoir plus besoin que moi !

Emmanuel Macron, alpha et oméga de la félicité, il est capable d’aller voir un sans-abri et de le convaincre de laisser son carton pour caler la Table de Bernard Arnaud ! Où s'arrêtera-t-il ?

Peut-être qu'il va privatiser les places handicapés 2 jours sur 7 afin que tous les automobilistes jouissent enfin d'un seul et même statut ! Cet homme n'a pas de tabous ! Une ère nouvelle s'annonce ! Oh oui mes frères !

Même l'éducation nationale, ce bastion de privilèges désuet, finira par s'écrouler devant celui qui fait plier les services publics tel un ostéopathe, les lombaires nouées !

Et à la question "les enseignants travaillent ils assez?"

Emmanuel Macron, le réformateur, puisse sa lumière continue de briller même après sa mort, l'a dit ! Oui ils travaillent assez, ils travaillent même trop !