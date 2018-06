Autorisation du Glyphosate, reduction des logements accessibles aux handicapés, baisse des remboursements pour les malades d'Alzheimer,... Les députés de la République en Marche osent tout, et c'est à ça qu'on les reconnaît.

Les députés de cette majorité me fascine!

Logiquement quand t’as déjà voté contre l’interdiction du glyphosate, tu sais que ton diplôme de crevure, il est dans la poche. Tu sais que quand les générations futures feront le procès de notre époque - parce qu’elles feront le procès de notre époque, faut pas se leurrer ! Plus d’abeilles, plus d’oiseaux, des continents de plastique dans l’océan - dans le futur, on aura droit à notre Nuremberg écologique !

Et ces générations futures elles se demanderont forcément quand ça a merdé. Alors au début, elles sauront pas trop, elles se diront je crois que Michel Drucker faisait de la télé, mais bon c’est trop large comme période. Elles finiront par resserrer et là forcément !

Tu as des députés qui seront le banc des accusés. Et même Dupont-Moretti, il sera pas très chaud pour les défendre

« Guy Georges , oui ça se tente…Mais les députés en Marche, non là, je suis désolé, j’ai pas d’angle »

Tu vois moi par exemple, si j’aimais pas la vie, si j’aimais pas mes gosses et si j’avais pas une inclinaison naturelle vers le bonheur des gens…bon bah, admettons, je vote contre l’interdiction du glyphosate… Je me repose ensuite. Je pose des jours de récup. Je ferais difficilement mieux que ça !

Et bien les députés, le gouvernement, ils sont pas fait comme moi, ils se disent: « Non, je crois qu’on peut encore aller plus loin ». Tiens, et si on ne remboursait plus les médicaments des malades d’Alzheimer ? Les malades d’Alzheimer?! On supprime l’ISF qui rapporte 5 milliards à l’Etat mais on supprime le remboursement d’Alzheimer ! On en est là, pour faire des économies…

Quand un député En Marche passe devant un SDF qui fait la manche, il regarde les pièces et il demande: c’est déclaré ça ?

Je suis étonné de pas voir une couverture du Point intitulé : Fin des régimes spéciaux ! Pourquoi Les cheminots, les intermittents et les malades d’Alzheimer ruinent le pays

En même temps, ils ont dû se dire: "Avec un peu de chance, ils vont oublier!"

Mais ils ne se sont pas arrêtés là… Ils se sont dit : "ok le glyphosate, c’est pas mal les gars, les animaux massacrés dans les abattoirs, c’est bien aussi… Alzheimer, c’était osé… Mais on peut faire encore mieux ! Soyons disruptif ! Et si on réduisait à 10% les logements neufs accessibles aux handicapés ? Là au diplôme des fils de pute, logiquement, on a la mention !"

Réussir à rendre moins accessible les logements à des gens à qui la vie est à la base moins accessible, fallait oser ! En gros, un aveugle avec son chien, le gouvernement bute le chien.

Nagui, vous vous êtes déjà mis à la place d’un handicapé? Oui, je sais,vous allez me dire, une ou deux fois au supermarché!

Rien n’est facile quand t’es handicapé ! T’as le courage de sortir de chez toi avec ton fauteuil, il suffit d’un ascenseur en panne et t’es sorti pour rien ! Quand c’est pas des ascenseurs réservés aux personnes en mobilité réduite qui donnent accès… sur des escaliers ! Dans le métro, à Nation, j’ai vu ça un jour…

Des fois, je me dis que les handicapés, les seuls endroits où ils sont bien placés, c’est au Box office. Joué par Alexandra Lamy ou François Cluzet avec Omar Sy ou Dubosc qui poussent le fauteuil, c’est classe.

Dans la vraie vie, t’as à peine le droit d’occuper 10% d’espace. Mon fils a un handicap, depuis 9 ans, je le vois faire 2 fois plus d’efforts pour faire la même chose que les enfants valides de son âge. Franchement aujourd’hui, ça me met les nerfs de voir des élus faire 2 fois moins d’efforts pour lui faciliter la vie, à lui et à tout ceux en situation de handicap !

Ce week-end, on apprenait en plus la fin des Guignols de l’info…Sincèrement, c’est pas ces Guignols qu’on aurait dû arrêter !