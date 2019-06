Fred a récemment commencé un compost et un gros rongeur y a trouvé refuge...

J’ai un rat qui vit dans mon compost ! Et je vous promets c’est pas une chanson de ZAZ …

Vous ne vous souvenez pas mais il y a 122 chroniques de ça, je vous ai dit que ma femme et moi, on avait acheté un composteur... Bon je sais que mes chroniques c’est pas Game of Thrones mais il y a un minimum de continuité, vous pourriez faire un effort...

Je rappelle le principe du composteur, c’est un conteneur où on met tous les déchets organiques qui après un processus de fermentation donne de l’engrais... c’est un peu comme le parti des Républicains mais pour les légumes !

Bon alors, je savais que le compost pouvait attirer des bestioles ou des zadistes ! Mais un rat ?! Et un putain de gros rat !

C’est un rat qui met au moins du 6 ans !

Tu sais que le rat qui vit dans ton compost est trop gros quand tu ouvres la porte et qu’il te dit : « T’aurais pu frapper ! »

Depuis que je l’ai vu, j’étais à deux doigts de le mettre dans la catégorie personne à charge quand j’ai rempli ma déclaration d’impôt !

Et puis une gueule ! Là c’est pas le rat mignon type Rémi dans Ratatouille !

Non là mon rat il a la tête de Philippe Etchebest qui aurait gouté une mayonnaise avec des aliments périmés ! On est sur du rat qui a vécu ! Mon rat il a fait des soirées avec Benoit Magimel et Samy Naceri! Mon rat, Joey Starr il lui dit s’il te plait, merci !

En plus le rat, il vit la plus belle de ses vies ! Mon compost c’est un buffet bio à volonté ! Techniquement je suis devenu le serveur attitré du rat !

Moi j’ai toujours peur qu’un jour il m’appelle parce qu’il trouve pas les épluchures de pané à son goût !

Quand ma femme est tombée dessus, la tête qu’elle a fait ! C’est drôle de voir un être humain passer en un centième de seconde de Nicolas Hulot à Donald Trump !

Idéologiquement, y a que Dupont-Aignan qui change de camp aussi vite !

Sur le moment, elle aurait eu un jerricane sous la main, elle lui foutait le feu et à la maison des voisins aussi ! Dommage collatéral...

Rien à foutre du bienêtre animal !

Les vidéos L214 dans les abattoirs, tu mets des rats à la place des petits veaux ou des poussins, tout le monde s’en tape !

