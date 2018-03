Frédérick Sigrist est déboussolé ce matin : son fils lui a annoncé qu'il voulait devenir cheminot... Mais comment faire, sans piston?

Je suis bien embêté Nagui ! Mon fils nous a annoncé que, plus tard, il voulait devenir cheminot ! À force d'entendre tous les éditorialistes de France répéter que ce sont des privilégiés à la SNCF, et bien maintenant il veut conduire des trains !

Alors avec sa mère, on était bien emmerdé !

On lui a dit : « Tu préfères pas devenir footballeur ? Ou astronaute ? Tu vois un truc un peu plus abordable... Un peu moins élitiste... En plus, travailler à la SNCF en France, ça demande du piston et nous on connait personne ! D'ailleurs je sais même pas si il y a une école pour devenir cheminot...

Je crois que c'est comme la noblesse, tu nais cheminot !

Ça se transmet par le père je crois. À la limite, tu peux te marier avec un cheminot, mais il faut te convertir au réseau ferré : c’est comme le judaïsme, sauf que tu te fais pas évaluer par un rabbin mais par un syndicaliste Sud Rail ! C'est très compliqué comme procédé... Tu ne préfères pas devenir youtuber, comme Norman et Cyprien, c'est bien aussi ? Ils se font des millions d'euros avec leurs vidéos !

Là il a dit :

" Non, rien à foutre de YouTube, je veux me faire de l'argent facile et j'ai bien regardé BFMTV et écouté Dominique Seux sur ta radio de gauche, la thune c'est les cheminots qui l'ont ! Quand t'es cheminot, t'as toujours une table dans les meilleurs restaus ! Tu sors avec des mannequins ! T'as un chauffeur ! T'as une maison sur la Côte d'Azur et t'as le 06 de Trump ! J'ai lu une interview de Nagui dans le Parisien, il a dit que s’il avait réussi sa vie, il serait agent de maîtrise à la SNCF, il ferait pas de la télé !

Moi je savais plus quoi dire, énarque, tu vois à la limite, on pouvait l'aider... Ou même trader chez Goldman Sachs, lobbyiste chez Monsanto, actionnaire dans la grande distribution... emploi fictif à la commission européenne pourquoi pas ! À priori des mecs qui profitent du système, il y en a plein ! Mais cheminot, il a mis la barre trop haut ! J'ai un gosse qui a la folie des grandeurs !

En plus, comme je lui ai dit, ces statuts, Emmanuel Macron, il veut les supprimer ! Parce qu'il déteste les inégalités notre président... surtout chez les pauvres ! Que les pauvres soient pas égaux entre eux, ça notre président, ça l'énerve ! Il n’en dort pas ! Il l'a écrit dans son livre de campagne, lui il veut faire la Révolution ! C'est le Robespierre du Medef !!