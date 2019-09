Frédérick Sigrist a fait sa rentrée une semaine après les autres chroniqueurs, il a ainsi eu le temps de se poser des questions existentielles sur sa vie de chroniqueur du vendredi

Ce matin quand j’ai quitté ma maison, ma compagne m’a demandé : tu vas où ?

- Bah je vais à la Bande originale, tu sais bien que j’ai une chronique le vendredi !

Et là elle me répond un truc que tu veux pas entendre, encore moins pendant l’amour !

- Ah t’y es encore ?!

T’y es encore ?! C’est horrible de dire ça, t’y es encore ?!

Là, elle a bien dû sentir que ça m’avait blessé...

Faut dire que les larmes, c’est un bon indicateur dans ces moments là !

Elle a essayé de se rattraper :

- Non mais je voulais pas te faire de peine c’est juste que si on récapitule...

Le lundi, maintenant c’est c’est cette fille qui parle souvent d’art contemporain et du BHV...

- Marina

- Oui Marina... D’ailleurs il faudra que tu m’expliques comment elle fait pour aller si souvent au BHV avec son salaire de chroniqueuse ! Soit elle a mieux négocié, soit c’est toi qui me cache des choses !

- Le mardi c’est Agnès Tourtel !

- Hurstel

- Je sais pas, je bois pas d’alcool !

- Mercredi c’est Pierre-Emmanuel Barré !

- C’est Guillermo ! Le mercredi c’est Guiilermo Guiz ! Ça va faire 2 ans qu’il est parti PEB !

- Je me disais aussi, je trouvais ça un peu lourd qu’il fasse toutes ses chroniques avec l’accent belge !

- T’es pas une super auditrice de la Bande originale...

- Excuse moi, y en a qui travaillent ! Le jeudi d’habitude c’est le grand là… Le blond qui chante... Stephane Rousseau avec la coupe de Sangoku !

- Geremy Credeville !

- Oui lui !

- T’es pas une super auditrice de la Bande originale...

- Excuse moi, y en a qui travaillent ! Et le vendredi, c’est celui qui parle de camping et d’endives au jambon... Je l’aime bien lui, on dirait Raphael Mezrahi qui aurait écrit le guide du routard ! Alexis quelque chose...

- Alexis le Rossignol !

- Bah voilà, j’ai fait la semaine... il te reste quoi à toi ?

- Le vendredi je remplace Daniel Morin à 12H20...

- Parce qu’il est pas là le vendredi Daniel Morin?

- Si il est là mais il est pas vraiment là... il me regarde...

- Ok donc ce que tu es en train de me dire, c’est que ton employeur en fait, c’est pas France Inter, c’est Daniel Morin !

Et tout d’un coup, ça m’a frappé : elle a raison ! Vous me gardez pourquoi en fait ?! Je suis quoi pour vous ?! Une bonne action ? C’est déductible des impôts !? Nagui, le week-end, c’est comme ça qu’on vous présente ! Oh il est généreux Nagui, c’est l’homme du Téléthon, du Sidaction et des chroniques de Frederick Sigrist !!!

Et dites pas le contraire, vous êtes allés à Clairefontaine, vous m’avez même pas invité ! Et me dites pas « Oh mais c’est parce qu’on sait que t’aimes pas le foot !! » Vous Nagui, vous aimez pas lire et pourtant on invite tout le temps des écrivains !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !