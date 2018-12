Merci Nagui de me louer la parole…Oui parce que Nagui ne donne pas la parole, il la loue ! Si on parle pas beaucoup pendant l’émission, c’est pas que parce qu’il est bavard, c’est aussi qu’on n’a pas les moyens !

Cette semaine, l’événement marquant dans l’actualité, c’était bien évidemment les gilets jaunes !

La dernière fois qu’on a vu autant de jaunes sur un écran de télé, c’était un marathon Simpsons sur W9.

Des gilets jaunes qui ont réussi à faire reculer le gouvernement !

En général, les seuls vêtements jaunes qui font reculer qui que ce soit, c’est soit des sous-vêtements d’enfants en bas âge ou d’adultes très âgés mais rarement des gilets…

Même Macron ce coup-ci, on l’entend plus ! Lui qui depuis un an est un peu, pour nous français, la version Banque mondiale de Pascal le grand frère… « Tu veux réussir ta vie ? Va t’acheter un costard ! Tu veux bosser ? Traverse la rue ! »

Sortez-vous les doigts, c’est pas une expression pour lui, c’est un programme politique !

Emmanuel Macron, c’est un mélange entre ta mère qui te parlerait comme si à 35 ans tu squattais encore le canapé de son salon et un conseiller en éducation d’une classe de Segpa ! Le mec a la diplomatie d’un GPS !

Bon bah là depuis les gilets jaunes, on l’entend plus…

En même temps, c’est normal, depuis un an le type il est là: « J’ai supprimé les partis ! Ni gauche, ni droite ! Plus de syndicats ! Plus de corps intermédiaires ! Du coup, il vient de se rendre compte qu’il a plus personne avec qui parler ! »

Parce que les corps intermédiaires, ils avaient une patience que les gilets jaunes n’ont pas!

Mais ça il aurait dû s’en douter qu’ils étaient pas adepte du Taï-chi, le dress code aurait dû le mettre sur la piste !

En général, quand t’enfiles ton gilet jaune, c’est que t’es en panne ! Tu te pèles le cul sur la bande d’arrêt d’urgence en attendant la dépanneuse ! Tu sais pas comment tu vas rentrer chez toi et en général tu sais que la réparation va te couter de l’argent que t’as pas !

Le gilet jaune, c’est pas une tenue qui envoie au monde le signal du bien-être, de la joie de vivre et de la tempérance !

Les psys portent rarement des gilets jaunes !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !