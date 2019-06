La fille de Fred est partie en classe verte cette semaine et la séparation est terrible... surtout pour le père !

Vous êtes ce qui m’est arrivé de mieux cette semaine, c’est dire si j’ai une vie de merde...

Sur l’échelle du seum cette semaine je me situe entre « Je suis Laurent Wauquiez » et « J’ai été réincarné en toilettes de Donald Trump »

Ma petite fille est partie en classe découverte... depuis une semaine... J’ai envie de mourir...c’est horrible!

Je sais bien qu’habituellement à cette antenne, j’adore dire des horreurs sur mes gosses mais c’est une posture... c’est pour de faux ! C’est comme quand France Inter fait des journées sans plastique alors qu’on remplit les carafes avec des bouteilles cristallines... c’est pour faire genre !

La vérité, c’est que je les adore mes mômes ! C’est mes êtres humains préférés !

Déjà parce que quand je les regarde, ils me rappellent qu’il y a eu un moment où leur mère et moi on faisait l’amour ! Et puis ils sont tops ! Ils arrivent à garder le sourire dans un monde où Christine Angot est considérée comme une intellectuelle !

C’est comme vous Nagui, chaque semaine, je vous charrie mais je sais ce que je vous dois ! Quand je remplis des salles de 38, 39 personnes... je sais bien que c’est à votre notoriété que je le dois ! Si les gens sont prêts à endurer un spectacle de 2 heures... oui je sais c’est beaucoup mais comme je disais aux filles que je draguais quand j’étais célibataire : « Il vaut mieux coucher avec moi que voir mes spectacles, c’est beaucoup moins long ! »

Si les gens restent jusqu’au bout, c’est pour pouvoir me demander à la fin : « Il est gentil Nagui ?! »

Parce que les gens ont besoin de savoir si vous êtes quelqu’un de bien ! Vous vous invitez dans leurs salons 2 à 3 heures par jour... c’est le syndrome de Stockholm, au bout d’un moment tu as besoin de savoir si il y a un cœur qui bat derrière le geôlier !

Donc ma fille... Et commencez pas avec les petites phrases à la con « Faut bien couper le cordon ! Ça va lui faire du bien d’être loin de ses parents! Profitez en ! » Je les ai toutes entendues ! « Tu sais Frederick, moi à 5 ans je suis allé en colonie, j’en ai un très bon souvenir ! »

Et bah tant mieux mec, si tu vis bien le fait que tes parents t’aimaient pas ! Mais moi j’ai pas voulu avoir des enfants pour qu’à 5 ans, je délocalise leur éducation !

En plus une classe découverte à 400 kilomètres de chez nous ! N’importe quoi...

On peut découvrir plein de choses de chez soi ! Regardez, moi ! Tous les jours je découvre des trucs !

« Ma chérie, il est où l’égouttoir ?! Dans le placard ? Comme d’habitude ? C’est fou ! »

En plus ça va me coûter 300 boules cette histoire ! 300 euros pour plus voir mes gosses... sincèrement les capotes, c’est plus rentable !

La pauvre lundi matin, elle était dans un état… elle pleurait ! Je l’avais pas vue comme ça depuis qu’elle nous a demandé le score de Benoit Hamon aux Européennes !

