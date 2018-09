Frédérick Sigrist fait le dépôt de bilan : retour en extraits sur cette semaine de Bandes Originales...

Bonjour Nagui, bonjour à tous ! Je le rappelle aux auditeurs qui n’étaient pas là la semaine passée , je suis désormais la métastase de cette émission! Quand j’apparais... ça veut dire que c’est bientôt la fin ! C’est vrai, maintenant, j’ai l’impression d’être le Jacques Attali de l’émission ! Personne ne sait qui m’a embauché mais toutes les semaines, je viens comme ça donner mon avis... Je dis de la merde et je m’en vais, c’est magique !

Alors c’est la deuxième semaine de la Bande originale nouveau décor... Je crois qu’on peut le dire, c’était la semaine de la maturité... comme l’a prouvé Jean-Pierre Bacri ou Agnès qui s’est décidément très vite mise au diapason de l’exigence culturelle de l’émission...

Non, j’exagère... c’est malhonnête ce que je fais Nagui... Les extraits sortis de leur contexte sont des innocents qui avouent tout sous la torture !

La Bande originale ça n’est pas que ça... c’est aussi des moments de poésie comme seule la Belgique sait nous en apporter !

Je sais Nagui que vous vous demandez souvent pourquoi la Bande originale ne bénéficie pas de la même couverture médiation-intelectualo-bobo-telerama que Boomerang ou Le masque et la plume... Honnêtement... j’ai des pistes... Pourtant, ça n’est pas faute d’avoir fait un effort cette semaine !

Déjà on a récupéré notre caution culture et mots compte triple qui a fait un énorme retour ! Sur 5 émissions, on a parlé une seule fois cinéma ! Et pour un film où il n’y avait ni Dany Boon ni Juliette Binoche ! Tout le reste de la semaine, on a parlé de pièces de théâtre... qui se jouent uniquement à Paris... Non je suis pas dans le jugement... Moi je trouve ça courageux qu’une semaine de rentrée scolaire, à la sortie des vacances et à la veille du dernier tiers provisionnel, on propose une contre programmation au peuple français : qu’est-ce que vous feriez de votre temps libre si il vous restait de la thune ?

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !