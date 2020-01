Ce matin, Fred s'interroge sur certaines phrases qu'il utilise pour s'adresser à ses enfants

Salut tout le monde, j’ai cru que je vous reverrais jamais ! Je vis à 45 km de Paris, depuis la grève, j’ai l’impression de vivre à l’étranger !

En 2020, je suis ravi de voir que tu fais plus facilement Japon/Liban en avion qu’Etampes/Paris en RER !

En plus moi j’ai demandé à France Inter si je pouvais faire ma chronique de chez moi, on m’a dit non Frederick, ça ne se fait pas !

J’ai dit : Pourtant Carlos Ghosn, il fait bien les siennes depuis chez lui ! Vous avez le budget pour envoyer Léa Salamé au Liban pour que l’autre il t’explique qu’il s’est évadé du Japon en se déguisant en tempura, mais genre un Pass Navigo zone 5, y a pas le budget ! Franchement pas de transport, des gens obligés de se démerder tout seul, au chômage... J’ai dit à ma femme, viens on fait l’amour dans une cave, on aura l’impression de vivre à Grigny ! Bref...

Cette semaine, on était à table avec mes enfants, on mangeait des coquillettes au jambon... oui, j’ai une vie terriblement excitante... Une fois je vous raconterai la fois où j’ai dû acheter des baskets pour ma fille qui porte du 32, mais au Décathlon ils avaient que du 34... On a ri, mais on a ri...

Bref on mangeait des coquillettes au jambon... en fait j’ai la vie de Patrick Balkany... mais maintenant !

Il faut savoir que les coquillettes au jambon, quand t’es parent, c’est une sorte de non choix. C’est le résultat d’une équation mathématique universelle !

Tout parent d’enfants en bas âge qui rentre chez lui après 19h a statistiquement plus de chance de manger des coquillettes au jambon qu’un parent rentré avant 18h.

Il y a des légumes de saison... et des plats par tranche horaire ! Dis moi à quelle heure tu rentres et je te dirais ce que tu manges.

Bref, on mangeait des coquillettes au jambon et là vous êtes en train de vous dire : « Mais quand est ce qui la commence sa chronique, il serait pas en train de nous la faire à l’envers en essayant de gagner du temps ! »

Ce à quoi je répondrais : "C’est possible, mais il y a eu tellement de grève sur cette antenne que je ne suis pas totalement convaincu qu’on ait repris le travail... Qui me dit que cette émission n’est pas une rediffusion ? On ne sait plus..."

Donc on mangeait... Voilà ! Des coquillettes au jambon ! À défaut d’aimer, au moins vous suivez... Et là je ne sais pas ce qui m’a pris... Je regardais mon fils qui tentait de noyer son plat de pâtes sous le coulis de tomate... oui c’était pour équilibrer le repas avec des légumes... Et là je lui ai dit une phrase, je sais pas d’où elle est venue :

« Mais tiens toi bien ! Les coudes, c’est sur la table ! »

Tiens toi bien... C’est quoi cette vieille phrase de daron ? Même ma femme, elle m’a regardé... Quand je fais une connerie, ma femme elle me regarde toujours avec un regard de moniteur d’auto école qui ferait passer son permis à Samy Naceri !

« Mais ça va pas bien...Aujourd’hui, tu cries sur les gosses et demain c’est quoi ? Tu votes Rassemblement National et tu mets les migrants dans des camps ? »

Oui ma femme a le sens de la mesure...

Et j’avoue, dès fois je sors des phrases... tu peux les dater au carbone 14 ! Je suis possédé par l’esprit d’un baby boomer ! Parce qu’on est d’accord que « Tiens toi bien ! » c’est une phrase de vieux con !

Qu’est ce que j’en ai carrer de comment il mange ses coquillettes à 19h45 ?!

Le gamin a 10 ans, un âge où il perd encore des dents ! C’est quand même énorme de perdre un morceau de son corps ! Adulte, c’est traumatisant ! Il y a une bonne raison pour laquelle la circoncision a lieu quand on est jeune !

