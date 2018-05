Frédérick Sigrist est un habitué du RER. Ses trajets sont tumultueux en temps de grève. Il raconte.

Je vais pas vous mentir, je suis fatigué…Ce matin je me suis regardé dans la glace de ma salle de bains, et j’ai déjà l’air plus vieux que mon père quand il est mort!

Quand je cligne des yeux, j’ai l’impression que mes paupières sont une boucherie dans un village de végétarien, je ne sais jamais si ça va rouvrir. Je suis au bout de ma vie! Les grèves, ça m’a tué!

Commencez pas à vous dire : Mais je ne comprends pas, ce sujet n’est plus d’actualité! Pourquoi il nous saoule encore avec ça! Je suis tellement crevé que j’ai même plus la force de vous faire croire qu’on est en direct! En plus avec ces feignasses de la SNCF, la grève, c’est toujours d’actu…Pardon, je suis tellement crevé que par moments je vire à droite.

Quand Édouard Philippe disait que le gouvernement irait jusqu’au bout, je savais pas qu’il parlait de moi! Je suis dans le même état qu’un rouleau de PQ un jour de tourista! Je suis tellement crevé que je fais du Barré et je redeviens de gauche. bla-bla-bla,hasta siempre! Cali! C’est quand le bonheur ! »

C’est vrai, au final, je comprends la nécessité de défendre ses acquis sociaux et je soutiens bien évidemment le mouvement… Mais je dois avouer que la grève des notaires m’avait tout de même nettement moins fatigué!

Trois heures par jour à être empilés les uns sur les autres dans des wagons surchauffés! Même les frotteurs qui habituellement s’épanouissent dans la promiscuité… ils se plaignaient de pas avoir assez de place!

À Juvisy, j’ai vu des antillais dirent à des femmes qu’elles étaient trop près ! Je rappelle que c’est le peuple qui a inventé le zouk love!!!

En période de grève, ton wagon, ça devient un forum internet! Y a plus de civilisation! Y reste qu’un magma de haine en fusion! Il y a tellement de mecs qui m’ont invité à avoir des rapports sexuels avec ma mère…Même si je voulais, j’ai pas autant de rapports sur une année !

Tu les reconnais dans les grandes villes de France les usagers du réseau ferré. Ils ont un look de figurants dans Walking dead! J’ai vu des mecs en costards sur le quai de mon RER, en montant ils étaient impeccables, à l’arrivée t’avais l’impression qu’ils avaient vécu un krach boursier!

Une fois, j’ai pu me mettre assis dans le RER! J’étais heureux…On aurait dit un stagiaire qui vient d’obtenir un CDD! Mais soudain, j’ai entendu une dame me dire: « Excusez-moi, monsieur, j’ai un bébé! » Putain, je crois que j’en ai jamais autant voulu a une femme d’être devenue mère! Je l’ai même soupçonné d’utiliser son môme comme accessoire uniquement pour avoir une place assise! Le mec en face de moi, il a fait mine de pas entendre, tout occupé qu’il était à taper sur son ordinateur portable. Mes voisines, elles faisaient semblant de dormir la tête collée contre la vitre humide du RER! J’étais tellement vénère, je me suis dit: « J’espère que vous allez choper un cancer de la joue! »

Et là, je me suis levé et d’une petite voix de métrosexuel judéo-chrétien bien élevé, j’ai dit: « Tenez madame, prenez ma place! » Cinq minutes plus tard, j’étais collé contre la paroi du wagon en mode contrôle de police, avec un gars derrière moi qui avait un gros mousqueton ou qui était très content de me voir! Et elle, je la voyais qui parlais au calme avec une amie, son enfant sur les genoux!

Dans un film d’action, j’aurais été le mec qui se sacrifie pour le reste du groupe et elle, tu crois qu’elle aurait fait semblant d’être reconnaissante? Que dalle!

Même pas elle m’a demandé de devenir le parrain de la môme, tout est normal!

C’est terrible parce qu’avec ma femme, si on a fait le choix de la banlieue, c’est justement parce que je voulais pas que mes enfants dorment dans un frigo, vu le prix des loyers! Résultat, maintenant dans ma baraque, j’ai de la place, mais j’y suis jamais parce qu’il faut que je me lève à 6 h pour prendre un train. Et encore, quand ces intermittents de la SNCF le veulent bien! Ça y est je redeviens de droite, c’est vous dire si je suis crevé !