Fred a passé un weekend à l'étranger, il a visité des musées et a réalisé qu'il n'arrivait pas à apprécier tout ce qui y est exposé...

J’ai visité Lisbonne.

C’est vraiment une belle ville, mais bon, ça m’est pas arrivé comme une surprise, j’ai toujours aimé les expatriés fiscaux.

J’aime bien me promener dans les capitales étrangères parce que ça me permet de dire tout le mal que je pense des parisiens !

C’est pas que tout soit mieux que chez nous… c’est juste que ça fait plaisir de rentrer dans un bar sans avoir à se demander : « Tiens, est ce que je bois ou est-ce que mes enfants boivent au lieu de suivre leurs études ?! »

En plus quand je suis arrivé à Paris de ma Lorraine natale, ce qui m’a surpris c’est que les serveurs, ils font la gueule en plus ! Des fois j’ai envie de leur dire : « Franchement, vu le prix d’un demi, s’il y en a un de nous deux qui doit faire la gueule c’est moi! »

Mais bon positivons, je me dis que si les français étaient moins désagréables avec les étrangers, les allemands seraient peut-être jamais partis… on peut pas savoir.

En général, quand on est dans une ville étrangère, le passage obligé pour Hélène et moi (Hélène c’est ma femme), c’est les musées !

Au Japon, on a visité des musées ! Au Canada on a visité des musées ! Au Portugal, des musées !

Et vous savez quoi ? Je déteste les musées !!

Je sais que ça ne se dit pas… Leïla et Albert les cautions culture de l’émission, je sais que vous allez me faire les gros yeux…

Enfin, en même temps, calmez-vous, dire que j’aime pas les musées à la Bande originale… ça fait 4 ans que je suis dans l’émission, on est quand même plus proche des Années bonheur que d’Ex-Libris ! On reçoit quand même plus souvent Dany Boon qu’Yves Copens !

Non les musées, je déteste ça…

J’y vais tout le temps mais je déteste ça…

Piétiner pendant des heures devant des pots de chambre fêlés, à lire des cartons chiants comme un film danois non sous-titré… Tout en faisant semblant de m’y intéresser ! Ça me demande une énergie ! On dirait vous Nagui en train d’écouter mes chroniques !

Hélène, c’est pas pareil ! Elle a fait histoire de l’art ! Elle, devant un vase étrusque, elle est dans le même état que quand je vois Avatar en 4DX !

Moi un peigne, déjà du 21ème siècle j’en n’ai pas l’utilité, alors du 4ème…

Mais j’ai honte, je suis pas du tout sensible au beau…Vous allez me dire, on s’en serait douté en voyant tes fringues…

C’est gênant d’être con et de le savoir…