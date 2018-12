Faire des chroniques sur l’actualité, c’est un peu comme les paniers de l’Amap : chaque semaine, tu fais avec ce que t’as! Comme dans un EPHAD, tu choisis pas tes légumes.

En ce moment, si je devais filer la métaphore agricole, les gilets jaunes, c’est un peu les potimarrons de l’actualité !

La première fois que t’en as dans ton panier, t’es tout content, c’est un vent de nouveauté dans ton palais mais franchement au bout de 2 mois, il y a des limites aux recettes que tu peux faire avec…

Soupe de gilets jaunes… gratins de gilets jaunes… cake aux gilets jaunes…

Sincèrement, en ce moment, moi je suis prêt à monnayer des rapports sexuels contre des tomates ou une barquette de fraise…

Et en ce moment l’actualité est triste comme une chanson de Damien Saez ou la carrière de Manuel Valls !

L’allocution d’Emmanuel Macron cette semaine… oh la la ! Rémi sans famille ! Mon fils il a pleuré pendant ! C’est Lars Von Trier le conseiller en communication d’Emmanuel Macron ! C’était pas une allocution, c’était un film du dogme !

Mais je l’ai trouvé touchant Macron dans sa tentative de coup de pouce aux plus pauvres… il a fait comme mon fils quand vient mon anniversaire: « Papa, files moi de l’argent de poche que je te fasse un cadeau ! »

C’est l’intention qui compte…

Ensuite, il y a eu l’attentat de Strasbourg… et une fois de plus, je me dis c’est pas normal ! On est le 14 décembre, le seul barbu auquel on devrait penser en ce moment, c’est le père Noël ! En plus avec la psychose que ça va générer, moi cette année à Noël, c’est pas moi qui me déguise ! Attends, un barbu qui rentre chez toi par effraction avec une grosse ceinture dans une France en état d’urgence, ça sent le fait divers tragique…

Du coup, cette semaine, j’avais pas le moral donc je me suis réfugié dans une salle de cinéma pour aller voir Spiderman ! Depuis tout petit, Spiderman c’est un de mes héros préféré !

Parce que Spiderman, c’est pas un millionnaire comme Bruce Wayne où Tony Stark qui soigne ses névroses à coup de gadgets hors de prix ! Non, Peter Parker, il est pauvre, il est banlieusard ! C’est un nerd qui n’a pas de copine, qui vit chez son oncle Ben et sa tante May, 2 retraités qui n’ont clairement pas assez pour vivre ! La hausse de la CSG ça a pesé sur le budget de l’oncle Ben et de la tante May !

