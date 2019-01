J’ai lu qu’il y avait de plus en plus de parents qui faisaient le choix de faire l’école à la maison…

Et sincèrement, moi de plus en plus, ça me tente…

L’école à la maison c’est un peu le télétravail du monde scolaire…

Non parce que sincèrement, le cirque qu’on s’inflige tous les matins nous les parents, ça n’a aucun sens !

Déjà ton réveil sonne… c’est une aberration ! Dans un monde parfait, moi je dis qu’on devrait se réveiller quand on n’a plus sommeil ! Les animaux ils ont un cycle naturel ! Le matin tu vois pas le coq courir en disant : "Je suis à la bourre ! Je suis à la bourre !" pour faire cocorico !

Le réveil c’est la voix du productivisme forcené ! C’est le diktat de la société marchande qui t’oblige à sortir de chez toi pour gagner un salaire qui va te servir à payer ton loyer ou rembourser un prêt !

Grosso modo, il n’y a pas une énorme différence entre ton réveil matin et un maton qui viendrait gratter les barreaux de ta cellule à 6h !

Alors je sais, vous allez me dire, oui mais Frédérick, l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ! Oui mais alors moi là, je vous le dis, je n’ai absolument aucune envie de préempter l’avenir de quoique ce soit !

Si l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, ça doit vouloir dire que le passé appartient à ceux qui se lèvent tard ! Donc moi je vous laisse le réchauffement climatique, la surpopulation, les perturbateurs endocriniens et Marion Maréchal Le Pen et je reste dans le passé avec Shakespeare, Caravage, Kubrick, Jordan, Pétain et les autres hein…

Je vois ici, il faut qu’on soit à l’antenne à 11h et qu’on la rende à 12h30… sincèrement, on ne dit rien qui puisse pas attendre 15 ou 16h… Il faut arrêter de surévaluer l’importance de la ponctualité !

À l’ère des podcasts, les gens, ils t’écoutent pas quand tu veux mais quand ils ont le temps !

Moi je vois, tous les matins, je m’extirpe de mon lit, j’ai une haleine de compost, j’ai les yeux chiasseux… Je boîte jusqu’à la salle de bain avec un bout de pyjama, coincé dans les fesses… On est loin des réveils Axe laissez le charme agir… Moi mes réveils, ça ressemble à une sortie de boite… et clairement, c’est pas moi qui conduit !

Bon bah, immédiatement, je file dans la chambre des enfants pour les réveiller ! Et bah déjà rien que ça, c’est d’une violence !

Parce qu’ils sont vachement bien dans leurs lits ! Ils l’ont pas entendu eux le réveil ! Tu regardes leurs visages endormis, clairement ils sont paisibles !

Moi ma fille les matin, pour la réveiller, on dirait un fonctionnaire qui essaie de négocier une augmentation de salaire !

Je galère d’une force !

Je sais pas où va ma fille quand elle dort mais clairement c’est un enlèvement !!

Ensuite je me vois les stresser dès le matin : « Allez dépêchez vous de vous habiller ! Non pas le pantalon en velours, aujourd’hui il y a sport, mets le jogging ! Le bleu, pas le noir, il est pas assez chaud ! Ta chemise ! Putain mais c’est pas vrai, t’as boutonné le lundi avec le dimanche ! Mais bien sûr que t’as pas fait exprès ! Tu fais jamais exprès ! Tu crois que j’ai que ça à faire tous les matins, vérifier si Mr a bien boutonné sa chemise ! Qu’est ce qu’on va faire de toi ?! »

