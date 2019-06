La fille de Frédérick Sigrist est rentrée de classe verte et avec le recul et la séparation, il s'est rendu compte de beaucoup de chose sur la relation parent/enfant

Je crois que je me suis totalement trompé d’orientation en devenant parent...

Ça a été une leçon de vie cette classe découverte !

De la même manière que c’est pas parce que t’as des jambes que tu dois porter des pantacourts, c’est pas parce que t’as un zgeg qu’il faut forcément faire des gosses !

Moi ma fille j’imaginais qu’elle allait rentrer de là-bas, traumatisée, avec des poux, qu’elle se serait cachée derrière le canapé en position fœtale et qu’elle aurait grogné quand on se serait approché d’elle...

Moi dans ma tête, j’ai laissé partir ma fille, je m’attendais à retrouver Greystoke !

Le même état dans lequel ma femme me retrouve quand elle me laisse tout seul pendant plus de 2 jours ! Et ben que dalle...

Sa mère et moi, on lui a manqué comme Manuel Valls manque à la politique française : rien à carrer!

J’étais dégoûté, franchement si j’avais vraiment voulu être déçu par un truc que j’ai fait, j’aurais réécouté une de mes chroniques !

Le premier truc qu’elle nous a demandé quand elle est rentrée, c’est : « Est ce que j’ai le droit de regarder un dessin animé ?! »

Le truc qui lui a vraiment manqué en classe découverte, c’est pas nous, c’est pas son frère, c’est Netflix!

Ma fille à 6 ans si elle a un téléphone et une connexion 3G, mais plus jamais elle rentre à la maison !

Pendant longtemps, je pensais que les enfants à la fête des mères, à la fête des pères, ils t’offraient des cadeaux de merde faute de moyen, mais non ! C’est juste que pour eux, on vaut que ça !

Nous les parents, on se ment à nous même d’une force sur la place qu’on occupe vraiment dans le cœur de nos enfants ! Il faut pas confondre amour et dépendance !

Vincent Lambert si il se réveille un jour, il va pas écrire des poèmes à sa perfusion !

On est comme ces maîtres blancs dans les plantations de champ de coton qui regardaient les esclaves en se disant : « Oh ils doivent être hyper reconnaissants, je leur file tout de même de quoi manger et un toit au-dessus de leurs têtes ! »

Là en classe découverte, elle s’est amusée avec ses copines, elle s’est cultivée, elle s’est fait des souvenirs rien qu’à elle ! En fait moi je pensais que la classe découverte, c’était l’équivalent du service militaire pour les mômes, mais pas du tout ! La Corée du Nord, c’est nous ! La version guadeloupéenne de Kim Jong Un c’est moi !

