Aujourd’hui, Fred revient sur l’importance des mots et de leur entrée dans le dictionnaire selon qu'ils sont jugés utiles ou pas

Parce que quand tu mets des mots bout à bout, ça fait des phrases, et quand tu mets des phrases l’une derrière l’autre, sans ponctuations, ça fait une question de…

Bref… Je me souviens qu’on a toujours eu un dictionnaire à la maison, mon père il était à fond dictionnaire… Il disait toujours que l’éducation ça passait avant tout par l’utilisation du dictionnaire. Parce qu’un magazine, même bien roulé sur lui même, ça n’aura jamais l’efficacité d’un dico quand tu le lances sur quelqu’un !

Alors ce qui détermine qu’un mot entre ou non dans le dictionnaire, c’est son utilité ! A contrario, c’est pas parce qu’un mot n’est plus utilisé qu’on le sort du dictionnaire, c’est pour ça que dans le dictionnaire, on trouve encore des mots tels que Minitel, baladeur ou bien Manuel Valls.

Et cette année, il y a plein de nouveaux mots qui vont entrer dans l’édition du Larousse 2020.

Des mots qui en disent long sur notre époque !

Il y a tout d’abord "divulgâcher" qui est la traduction québécoise du mot anglais SPOILER. Et qui signifie « révéler prématurément un élément clé de l’intrigue d’une œuvre de fiction ». Par exemple, les européennes, à la fin Raphaël Glucksmann, il perd…

"Divulgâcher", c’est un mot élitiste, on ne va pas se mentir. Ce mot, c’est quand même le problème des gens qui n’ont pas de problèmes…

Quand tu dors sur un carton et que t’as pas mangé depuis 3 jours, j’imagine que si on te demande de faire une liste de tes emmerdes, tu vas pas dire : moi mes problèmes en 1) c’est de ne pas me faire divulgâcher la saison 8 de Game of Thrones… Déjà que j’ai pas vu les 7 premières rapport à mon manque de logement tout ça…

"Divulgâcher" c’est un mot qui a juste été inventé pour décrire une nouvelle façon de faire chier le monde !

Le divulgâcheur c’est l’emmerdeur 2.0 ! C’est quelqu’un que je ne comprends pas.

Vous savez moi je crois profondément en la réhabilitation, dans la deuxième chance, droit au pardon, tout ça… Mais le mec qui sur Twitter ou Facebook divulgâche la fin d’un film qui vient de sortir ou d’une série, dans un tweet écrit en majuscule, histoire d’être sûr que tu puisses pas y échapper ! Un type qui n’a même pas la satisfaction de voir la tronche de ses victimes… On est sur de l’attaque totalement gratuite… C’est un chimpanzé qui lance ses déjections en l’air sans savoir sur qui ça va tomber… On a affaire à un méchant de dessins animés ! Il doit vivre dans un volcan, il caresse un chat en regardant des cartes du monde en rigolant comme ça !

Et je dis pas ça du tout parce qu’un individu de ce genre m’a divulgâché Star Wars épisode 7… Non je sais faire la part des choses… C’est de manière totalement dépassionnée, réfléchie et raisonnée que je pense que la peine de mort est applicable dans ce cas-là !

