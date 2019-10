Fred n'a pas son permis et il s'étonne des réactions des gens quand il en parle...

Petite question : tout le monde a le permis de conduire autour de la table ? Oui ? Daniel ? T'as ton permis ? Oui ? Mais pour aller où ? Tu vis ici... Et tu me feras pas croire que t'as des amis à visiter… enfin à voir…!

Leïla, t'as ton permis ? Oui !? Toi aussi ? Je croyais que c'était déconseillé... rapport à ta relation au mojito...

Donc je suis le seul à ne pas l’avoir autour de cette table ?

À 42 ans, j'ai pas le permis et je crois que je suis arrivé au point de ma vie où ça devient gênant.

Il y a des choses qui sont plus ou moins bien vues en prenant de l'âge ! L'allaitement par exemple, quand ma mère m'allaitait à 6 mois, les gens trouvaient ça mignon, à 6 ans ça a commencé à jaser, à 16 ans, ils étaient dans le jugement !

Ça m'a toujours agacé que les gens s'étonnent que j'ai pas mon permis : "Ah bon t'as jamais passé pas ton permis ? Comment ça se fait ?"

Ça se fait que c'est pas un service public ! C'est un peu payant votre truc là ! C’est assez rare qu’un moniteur d’auto-école s’arrête devant toi en te voyant marcher dans la rue : « Dites, vous savez pas conduire, venez, montez, je vais vous apprendre, j’ai 2 heures devant moi ! »

Non, non, c’est payant ! Si j’habitais dans un HLM à Grigny, tu me demanderais pas : « Comment ça se fait que tu ne vis pas dans un duplex avec vue sur le Sacre Cœur ? Pourquoi ce choix ? »

Les gens oublient vite le système de causalité qui les a conduit à avoir le permis, ce paradigme mystérieux que l’on appelle l’argent de papa et maman ! Alors je sais t’en as toujours 2 ou 3 qui vont me dire que le permis ils se le sont payé tout seul en travaillant durement après les cours, tu sais le genre de gars courageux qui allait ramasser des patates à mains nues même en hiver !

En attendant, au lycée moi les potes que j’ai vu faire la conduite accompagnée, il faisait pas les 3/8 au Creusot !

Le coût moyen du permis à Paris, ça se situe entre 900 euros et 1500 pour 20 heures de conduite ! Je le sais parce que je viens de m’y inscrire, c’était horrible ! Je suis arrivé, l’instructeur m’a dit : "Vous venez chercher qui ?"

La loose, les jeunes là bas ils me regardent comme un pédocriminel en maraude ! L’instructeur m’a donné les tarifs et là il ajoute : « Mais de toutes façons, 20h c’est pas suffisant ! »

Ça m’a interpellé parce que je suis jamais tombé sur des recettes de cuisine, mettez au four pendant 45 minutes thermostat 180... Mais méfiez vous, ça sera pas cuit !

Il faut ensuite ajouter 50 euros par heure de conduite supplémentaire ! Franchement payer 1500 boules pour un truc que t’es pas sûr d’avoir ! Je suis étonné que le permis rentre pas dans la catégorie des jeux de hasard ! À ce tarif là, moi je pense que le moniteur il devrait te rembourser si tu l’as pas eu...

