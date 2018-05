Frédérick Sigrist livre son interprétation de l'Iliade, en imaginant ce que ce serait dans le monde actuel.

Alors faisons simple et plus direct que le Belge à diction défaillante qui vous a servi de chroniqueur hier… l’Iliade est mon livre favori! Alors oui, il y a des livres incontournables! À la recherche du Temps perdu, des Souris et des hommes, les leçons du pouvoir de François Hollande… Mais rien ne vaut l’Iliade et l’Odyssée!

Je suis d’accord avec vous Sylvain Tesson, il y a dans ces 2 livres toutes les réponses que l’humanité se pose depuis la nuit des temps! Pourquoi la vie, pourquoi l’amour, pourquoi Daniel Morin? Oui même ça, il l’explique Homère!

Dans l’Odyssée, on lit:

« Les dieux ne dispensent pas également leurs dons à tous les hommes, la beauté, la prudence ou l’éloquence. Souvent un homme n’a point de beauté mais un dieu l’orne par la parole… » Si ça, c’est pas de Daniel Morin dont il parle!

Alors resituons d’abord ce qu’est l’Iliade dans le monde actuel ou presque ! Si vous voulez, pour schématiser, c’est comme si Nicolas Sarkozy avait déclaré la guerre aux Etats-Unis quand Cécilia s’est barrée avec Richard Attias! Les grecs accusent les troyens d’avoir enlevé Hélène, la plus belle femme du monde. Hélène dans l’Iliade, c’est une arme de distraction massive!

Imaginez Colin Powell à l’ONU qui au lieu d’agiter une fiole vide pour justifier la guerre en Irak, agiterait une photo de Pénélope Cruz… Moi j’aurais trouvé ça beaucoup plus convaincant!

L’Iliade, c’est les Avengers avant l’heure! Il y a toutes les stars de la mythologie grecque! Ulysse, Achille, les dieux et déesses Athéna, Poséidon, Aphrodite!

Oui parce que les dieux s’en mêlent, chacun soutient un camp différent! Bernard Guetta, il pourrait tenir 15 ans sur les ramifications du conflit gréco/troyen! C’est toute la différence avec la chrétienté!

Chez les chrétiens, Dieu est amour mais on le voit tout de même rarement…Dieu chez les chrétiens, il a la présence médiatique de Jean Jacques Goldman…il a fait 2, 3 tubes mais depuis il vit sur ses acquis! Les dieux grecs par contre, tu les vois souvent mais c’est des beaux salauds! Tu tricotes mieux qu’eux, tu termines transformé en araignée! Tu as mal fait tes offrandes tu te prends la foudre! Tu prends une douche, tu te fais violer par Zeus qui s’est transformé en eau du bain!

Être athée à cette époque-là, ça c’était couillu!

Et dans l’Iliade, il y a surtout Achille, le demi-dieu! Le plus grand héros de l’armée grecque qui fait le choix d’avoir une vie courte mais glorieuse plutôt qu’une longue vie heureuse mais dans l’anonymat…un peu comme vous Nagui, qui avait opté pour une gloire bien plus importante que votre taille.