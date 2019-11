Fred est allé jouer son spectacle à Grenoble et il a adoré cette ville, voilà pourquoi...

Il y a 2 semaines, j’ai joué mon spectacle à Grenoble et vraiment c’était génial ! J’ai fait salle comble tous les soirs !

Les gens criaient « Daniel Morin, je ne savais pas que vous étiez si souple ! Cette présence scénique, cette sensibilité qu’on ne perçoit pas forcément dans vos chroniques... Je vous aime !»

Vraiment je conseille Grenoble !

Parce que quand tu travailles à France Inter et que tu vas jouer à Grenoble, t’es Balkany au salon de la fraude fiscale : t’es une rock star !

Grenoble, c’est pile poil notre cœur de cible ! Une ville d’étudiants chômeurs, de profs à la retraite et de gens de gauche ! Le maire Eric Piolle est membre d’Europe Écologie les Verts !

J’y étais pendant Halloween, là-bas les gens pour se faire peur, ils se déguisent en Edouard Philippe !

J’ai fait des afters avec des ingénieurs qui avalaient des kilomètres d’alcool, et ben je vais vous dire un ingénieur bourré, ça te parle pas du voile et ça chante pas la digue du cul... Ça te parle de permafrost et de déterminisme social !

Là-bas faut réviser avant de picoler !

Leïla t’as une hygiène de vie de grenobloise ! Y a que la digue du cul qui te manquerait ….

Toujours est-il qu’à un moment de mon séjour, on est venu me dire que le maire aimerait me rencontrer !

Alors je vous le dis tout de suite, à ce moment-là, il n’y a aucune partie de moi qui a trouvé ça normal !

Moi je fais des vannes sur scène depuis 20 ans ! Je suis à découvert le 2 du mois, j’ai plus le niveau pour aider mon fils dans ses devoirs alors qu’il est en CM2… Logiquement il n’y a aucune raison pour qu’un élu de la république veuille me rencontrer !

Pour moi, c’est juste une nouvelle preuve que la société va mal ! Je ne ferais jamais confiance à une époque qui me donne si souvent la parole !

