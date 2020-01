Meghan et Harry prennent leur indépendance financière, une info qui n'a pas échappé à Frédérick Sigrist !

Je ne comprends pas l’engouement que les Français ont pour la famille royale anglaise !

ET c’est bien parce que je m’en fous que j’ai suivi l’info que Meghan et Harry s’apprêtaient à quitter la famille royale. Oui, ils ont envie d’acquérir leur indépendance financière... En même temps, à 35 ans, je sais bien que le marché du travail est bouché mais enfin y a un moment faut y aller…

Je comprends que Mamie s’impatiente ! La vieille elle a connu 2 guerres mondiales, Churchill ! Elle a connu De Gaulle ! Le scandale Lady Di, la pauv’ princesse qui se banane en Mercedes avec un conducteur bidon et bourré. Elle avait inventé Uber ! « Arghh, vous je vous mets qu’une étoile... Prend ses virages trop serrés ! »

ET c’est pas fini Mamie elle a Boris Johnson au téléphone toutes les 5 minutes « Huuu... ai mangé mes crottes de nez ! ». Son fils Andrew qui se tapait des mineurs avec son copain Epstein ! Sans même en faire un bouquin pour concurrencer Matzneff… Famille de merde !

Avec tout ça, t’es en droit de te dire, qu’à son âge, la reine Elisabeth, elle peut aspirer à un peu de tranquillité... Tu vois, Questions pour un champion, Samuel Etienne... En pyjama pili-pili... Et bah non !

Elle les a toujours à la maison les Kate, les William...

- "HELLO Granny ! Ce soir tu peux garder baby George, baby Charlotte, baby Louis et baby Archie ?

- Oh ta gueule... Quand est-ce qu’ils partent !"

Donc moi, je suis ça de loin, parce que j'essaye d’avoir une vie mais surtout je comprends qu’Harry, il ait envie de s’assumer financièrement ! Parce que jusqu’à maintenant, en tant que membre de la famille royale, il n’avait pas le droit de travailler ! Vous vous rendez compte à quoi ça a dû ressembler son adolescence ?

- "Harry, c’est la dernière fois que je te le dis, lâche tout de suite ces offres d’emploi et retourne mater des séries dans ta chambre !

- NON ! JE VEUX METTRE DES PROSPECTUS CARREFOUR DANS UNE BOÎTE AUX LETTRES ! ET QUAND J’AURAI 18 ANS, JE FERAI UN STAGE ET TU POURRAS RIEN DIRE !

- Je te préviens Harry, si tu ramènes un travail à la maison, je te renie !"

Vous vous rendez compte, la famille royale… Pas le droit de travailler... Wahou… mon père il faisait partie de la famille royale, en fait... Et vu comme il travaillait pas, il était au moins archiduc !

Donc Harry maintenant, il va faire comme tout le monde, il va chercher un petit boulot, mais bon le CV...

- "Vous avez fait quoi ?

- Prince...

- Bon, à la limite, il y a Disney !"

Mais encore une fois, moi tout ça je m’en fous complétement !... Même si à mon avis, il y’a pas que ça ! La brouille avec William, ça a joué... Oui parce que Harry et William, ils sont très fâchés ! Ils en sont venus aux mains... Enfin William au fleuret ! Et Harry au Krav Maga, parce qu’il s’est entraîné chez les forces spéciales ! C’était violent... Très, très violent !

