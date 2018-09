Frédérick Sigrist analyse les raisons du succès que va recueillir la pièce de Nicolas Briançon, "Hard", avec François Vincentelli...

Est ce que qu’Eddy de Pretto va faire des économies sur son budget stylisme?

Est ce que Michel Houellebec a les cheveux qui sentent le 20ème siècle?

Est ce qu’Eric Zemmour fait avec la bouche ce qu’on fait habituellement avec le cul?

La réponse à toutes ces questions est bien évidemment oui mon cher Nagui!

Bien sûr que Hard va être un succès!

Une comédie qui a pour poil de fond le cinéma porno ! La promesse du Rire et du sexe dans la même pièce, c’est la garantie d’un succès annoncé ! Bienvenue chez les chtis, vous ajoutez des scènes de nudité frontale sur fond de système postal nordiste, ils faisaient pas 20 millions d’entrée mais 60 ! Dany Boon qui débarque en facteur chez l’habitant...

"- J’ai un colis pour vous!

- Ouh quel gros colis…Vous êtes sûr d’être assez fort pour transporter un engin pareil?

- Vous savez dans mon métier, on est habitué à envoyer des gros paquets!!

- Oh biroute !"

Et voilà carton ! Le sexe est un ingrédient magique ! Le sexe fait vendre des yaourts, des gel douche, des box internet ! Des artistes doivent leur carrière au sexe ! Rocco Sifredi, si il est connu, c’est quand même pas pour son art de la conversation! Le sexe de Rocco Sifredi c’est comme l’intelligence de Bernard Henri Levy, ils sont connus pour ça mais ils peuvent pas le montrer sur un plateau télé ! Loana, l’accidentée de la vie peroxydée du début des années 2000… Si elle avait pas joué à « je suis une bouée et toi la pompe ! » avec Jean Edouard dans la piscine… Qui s’en souviendrait? Si Nabila n’avait pas de l’ADN de 4*4, mi femme, mi pneu ! On se serait jamais soucié de savoir où elle rangeait ses couteaux ! Abdelatif Kechiche, Larry Clark, leurs films, vous enlevez le sexe, c’est des docus très long sur des jeunes qu’ont rien à dire !

