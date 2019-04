Ce matin, Fred nous propose une rencontre exclusive avec Darkgoldorak, un troll sur les réseau sociaux avec qui il a réussi à entrer en contact...

Vous le savez sûrement, la semaine dernière, j’ai animé une nuit Game of Thrones sur France Inter. Et à cette occasion, sur les réseaux sociaux, on a subi les commentaires de nombreux trolls… Je rappelle à tout le monde ce qu’est un troll : c’est Daniel Morin qui aurait appris à tweeter !

Loin de moi l’idée de stigmatiser cette communauté qui a le mérite d’exprimer ses idées alors qu’elle n’en a pas forcément les moyens grammaticaux… Donc ce matin, j’ai voulu rencontrer l’homme derrière le troll ; c’est pourquoi j’ai invité Darkgoldorak57 de Saint-Avold, en Moselle…

Bonjour, Darkgoldorak57

- Oh ben, appelez-moi Etienne.

- Très bien, Etienne. Je vous présente Nagui !

- Enchanté… Je le déteste ! On le voit partout, avec ses jeux à la con… Et tout ça avec de l’argent public ! En plus il est vegan ! C’est quoi ce pays, on n’a pas le droit de fumer de l’herbe mais par contre, on a le droit de la manger ?! Merci de m’inviter, ça fait plaisir…

- Etienne, Vous avez commencé à troller à quel âge ?

- Ça m’est venu sur le tard. Je crois que c’est à la mort de Sœur Emmanuelle ! Quand j’ai vu tous ces cons, là, qui pleuraient pour une vieille meuf qui à ce qui paraît, aimait bien se toucher, en plus… Alors que bon, personne la connaissait. Tandis qu’à l’autre bout du monde, t’as des enfants palestiniens qui crèvent, et tout le monde s’en fout !

- Ah vous êtes engagé pour la cause palestinienne, vous faites partie d’une ONG ?

- Ça va pas, non ! Les ONG ? Ces colons blancs qui vont dans des pays du Tiers Monde pour se donner bonne conscience et leur refiler des vaccins qui donnent le sida ? Non merci !

- Ah… non je dis ça, parce que comme vous parliez de la Palestine je pensais que vous y étiez déjà allé ?

- Bah non, il est con lui ! J’ai peur en avion ! Qu’est ce que j’irais foutre là bas ?!

- J’ai du mal à vous suivre…

- M’étonne pas que vous ayez du mal… Je les écoute vos chroniques… Tous les jours ! Je les déteste ! Mais je les écoute pour être sûr que j’aime pas ! Tu crois qu’on te voit pas, avec tes blagues sur l’alcoolisme de Leïla pour pallier ton manque d’inspiration, ou l’autre Morin là, qui arrête pas de recycler la BO de la pub Herta, ou le Belge qui une fois sur deux disserte de sa teub… Rendez-nous Desproges, au secours !

- Ah, Desproges, vous aimiez, c’était votre style d’humour ?

- Nan, pas du tout, il était pédant ! Mais je l’aime bien parce qu’on le voit plus. Toi je te trouverai du talent quand t’auras fermé ta gueule !

- Mais c’est méchant ce que vous dites...

- Non, c’est ma liberté d’expression !

