Frédérick Sigrist analyse sa situation depuis qu'il est parent...

On l’a dit durant cette émission que j’ai d’ailleurs trouvé bien mieux sans Daniel Morin, je dis ça je dis rien. Donc on l’a dit. Alors après "Profs", "Parents mode d'emploi," voici "Les dents, pipi et au lit !" Bon ça va, on a compris : En tant que daron, vous assurez !

Sur votre profil Tinder, en plus de votre grosse…Sensibilité il suffit de mettre bon contact avec les enfants et c’est réglé ! De là à en faire toute une filmo...

Mais vous avez de la chance d'être tombé sur moi pour parler d'enfants car s’il y a habituellement autour de cette table beaucoup de chroniqueurs qui s'entrainent à les faire, rares sont ceux qui en ont!

Et c’est vrai que ça change tout d’être père! Mon rapport à la politique a changé depuis que je suis papa! Mon rapport à l’écologie...au féminisme, a changé depuis que je suis papa!

Même physiquement, ça m’a changé d’être papa...j’ai toujours pas perdu les kilos de la grossesse...que j’avais commencé à prendre avant que ma femme soit enceinte.

Même mentalement...depuis que j’ai des enfants, j’ai peur en avion! Avant je m’en foutais, advienne que pourra! J’étais un rebelle! Nothing to lose!

Aujourd’hui, hors de question de voyager dans le même vol que ma femme, il faut que l’un d’entre nous puisse rester en vie pour entretenir la mémoire de l’autre!

Depuis que je suis papa, j’ai le mental d’un spectateur du JT de Jean-Pierre Pernaut : j’ai peur de tout!

Le bisphenol dans les biberons, les ondes Wifi sur le cerveau des bébés! La listeria dans les laits infantiles! Les perturbateurs endocriniens! Le cyber harcèlement! Les prédateurs sexuels! Le terrorisme! Le chômage! Tout me fait flipper!

Être parent c’est envoyer ses gosses dans une fosse aux lions avec comme armes, des couverts en plastiques!