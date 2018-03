Frédérick Sigrist met un coup de projecteur sur une étude publiée sur le bien-être des villes, et Paris n'en fait pas partie...

Ce matin Nagui, je vais vous parler d'un sujet totalement étranger à Daniel Morin en ce moment : Le bien-être !

Le bien-être c'est cet état de plénitude où tout nous sourit, où le ciel de nos pensées n'est pas obscurci par les nuages de nos vicissitudes. Le bien-être, c'est ce que ressent Jean-Luc Mélenchon de temps en temps...et puis il se réveille.

Doc Gyneco appelle ça la drogue, tandis que vous Nagui, vous appelez ça 25% de parts de marché. Le bien-être, c'est ce que recherchent les clients de Nature et découverte. Bien souvent, faute de le trouver, ils repartent avec du papier d'Arménie.

Le bien-être, c'est ce que recherchent les auditeurs d’Ali Rébeihi. Bien souvent, faute d’allumer leur radio à temps, ils tombent sur une bande d’incultes surexcités dont quelquefois je fais partie. Et depuis hier, grâce à l'étude du cabinet Mercer qui a pour slogan :"Faites de demain aujourd'hui !" Ce qui ne m'arrange pas vu que demain, il y a grève ! On sait dans quelle ville il fait le mieux vivre ! Alors non, contrairement à la contre étude réalisée par Anne Hidalgo sur un panel composé par elle-même, ce n'est pas Paris.

Cette ville c'est Vienne en Autriche, juste devant Raqqa en Syrie... Oui...La population civile ayant été décimée, seul Bachar Al Assad a été en mesure de répondre au questionnaire sur la qualité de vie.

Vienne, qui est plébiscitée par ses habitants pour la sécurité qu'elle leur apporte, mais aussi l'efficacité de ses transports en commun... Je rappelle à nos auditeurs ce que sont des transports en commun... Ça ressemble à de gros bus ou à nos RER... sauf que ça roule !

On le voit dans cette étude, transport de qualité et sécurité sont les deux critères d'évaluation du bien-être. Deux critères que certains internautes ne semblent pas avoir retrouvé dans la future ligne de metro n°16 de la RATP qui est censée relier la Seine-Saint-Denis, la Courneuve, Aulnay, Sevran et Clichy. Sur le web, cette ligne a d’ores et déjà été rebaptisée "Destination finale"! « Si tu arrives au bout de la ligne, tu as le droit d'affronter Freeza, le boss final de Dragon Ball ! », a-t-on pu lire dans les réactions !