Ce matin, Fred nous parle de la sortie dans l'espace de deux femmes astronautes

Aujourd’hui, je vais vous parler de voyage dans l’espace car qu’y a t-il de plus beau comme témoignage du génie humain, que d’avoir inventé le missile et s’être dit un jour : tiens et si on montait dedans !

L’homme est comme ça, il est curieux, je suis certain que l’inventeur de la catapulte, à un moment, c’est forcé, il s’est demandé si ça ferait pas un bon moyen de transport !

« - Mais si Michel, arrête d’être comme ça ! Fais confiance, on essaie une fois, si ça marche pas, on recommence pas et c’est tout ! Au pire tu fermes les yeux ! Il y a de la paille de toute façon ! C’est que du fun que je te propose Michel, ok ?! Pool !

- Enfoiréee....

- Au fait quelqu’un sait si Michel avait de la famille ? »

L’être humain est comme ça, il a besoin de tester !

Le premier être vivant qu’on a mis en orbite autour de la terre, c’est une chienne Laïka que les russes ont envoyé dans l’espace le 3 novembre 1957 !

On a envoyé un iench dans l’espace !!

Je sais pas si vous avez des chiens chez vous autour de cette table, mais déjà quand tu laisses un chien tout seul toute une journée, il est au bout de sa vie ! Tu tires la queue d’un chien, il devient fou, il pense que c’est la queue d’un autre chien et il essaie de l’attraper en tournant sur lui-même !

Donc comment tu veux qu’un chien comprenne le concept même de voyage spatial !

Laïka elle a dû faire la même tête que Christophe Castaner quand on lui a dit en quoi consistait le métier de ministre de l’intérieur !

Elle est morte 7 heures après le lancement de stress et de surchauffe, mais chez les russes, c’est suffisant pour qualifier ça de succès ! « C’est bon, elle a tenu 7 heures ! Dimitri, c’est ton tour ! »

Vendredi dernier, le 18 octobre, pour la première fois en 50 ans de voyage spatial… 2 femmes ont pu faire une sortie dans l’espace, sans homme !!

Un article sur lequel je suis tombé titrait « Deux femmes astronautes sortent seules dans l’espace ! »

Et là je me suis demandé, deux femmes ne sont plus seules à partir de combien de pénis ?

Elles étaient deux, c’est qu’elles étaient pas seules ! Il aura fallu 50 ans pour ça !

Alors que franchement, dans l’espace, en apesanteur, de gagner de la vitesse en faisant l’hélicoptère avec sa teub, je vois pas en quoi c’est mieux d’être un homme !

Et je me dis qu’elle est hallucinante cette époque, au Turkmenistan le 18, t’avais peut être un mec en train d’expliquer à sa femme qu’elle avait pas le droit de conduire, alors que des milliers de kilomètres au-dessus de sa tête, t’avait deux femmes en train de réparer une station orbitale!

