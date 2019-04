Batman fêtera ses 80 ans en septembre et en tant que fan de comics, Fred n’est pas passé à côté de cette nouvelle.

Quand on pense que Gérard Collomb a 10 ans de moins… Clairement on voit les bienfaits du sport !

Pour l’occasion, le Bat Signal va illuminer le ciel de Paris et de plein d’autres villes du monde !

Alors je le dis pour les 2 du fond qui pensent encore que le Batman est un plat indien, le Bat Signal, c’est ce projecteur qui envoie dans le ciel le logo de Batman quand on a besoin de lui !

Évidemment vous allez me dire, pourquoi Batman il a pas opté pour un tatoo ou même un téléphone portable ! Il y a énormément de forfaits téléphoniques avec SMS illimités…

Écoutez, c’est Batman, il est milliardaire, quand on a besoin de lui, il a envie qu’on le sache !

La batmobile, c’est quand même une voiture de kéké !

Les ailes de chauvesouris sur une bagnole, ça arrive quand même en dernier dans les conseils de sécurité routière!

Il y a un niveau de tuning derrière pour arriver à ce résultat…

N’empêche, vous vous rendez compte, la ville de Paris va participer à l’anniversaire d’un personnage de bande dessinée ! C’est énorme ! La Tour Eiffel elle s’illumine ou elle s’éteint pour un oui pour un non !

Tout le monde peut la privatiser !

Un jour c’est une victoire des bleus, un autre pour un attentat au Turkestan ! Là c’est pour l’anniv de Batman ! Demain ça va être quoi, la communion de Timéo, la Bar Mitzvah de Benjamin ?...

Alors en tant que fan de comics, ça devrait me réjouir ! Parce que Batman pour moi, c’est comme Plutarque pour Leïla, ou Samantha Fox pour Daniel Morin ! C’est une légende !

C’est fou depuis quelques années, les comics ont envahi l’espace public, c’est devenu complètement mainstream !

Ça fait des cartons au box office ! On en fait des séries ! Il y a des colloques sur le sujet ! Des philosophes ont même écrit des livres là-dessus…

J’ai lu une interview d’Al Pacino où il a dit qu’il rêvait de tourner dans un Marvel ! Il y a déjà eu Robert Redford, Glenn Close, Michael Douglas, Cate Blanchett…

N’en jetez plus ! À cette vitesse-là, les frères Dardenne vont vouloir réaliser un film de super-héros avec Mathieu Amalric et Isabelle Huppert !

Mais ce qu’il ne faut pas oublier – et moi ça je l’ai pas oublié – c’est qu’il y a quelques années, quand tu t’affichais comme passionné par les comics, on te regardait comme on regarderait un footballeur dans une bibliothèque !

On te prenait clairement pour un con !

Essayez de draguer avec un Strange ou un Nova à la main… Ces magazines, c’était des préservatifs qui se lisaient !

Moi au collège, quand on faisait les équipes de foot, j’étais toujours celui qu’on choisissait en dernier… Et c’est le prof qui me disait où je devais aller ! Ceux qui m’avaient dans leur équipe, ils réclamaient 2 buts d’avance en compensation !

En plus je cumulais les handicaps, génération Mitterrand, enfant du divorce ! Moi les comics, le club Dorothée, les jeux vidéo, c’était mon refuge !

C’était mon truc à moi ! Moi ces personnages, je les connais ! J’ai grandi avec, je me contente pas d’aimer Batman et Robin ! Je sais combien il y a eu de Robins ! Dick Grayson ! Jason Todd ! Tim Drake ! Stéphanie Brown ! Damian Wayne ! Il y a aussi eu Carrie Kelley dans Dark Knight returns… Mais je veux pas faire mon relou…

Quand on me dit « J’adore Captain America » je réponds toujours : « Lequel ? Le blanc ou le noir ? »

Les choses sont pas aussi simples !

C’est pas parce que t’as lu Science et vie que t’es astrophysicien !

C’est ma spécialité !

Alors quand je vois les gens s’approprier un univers qu’ils viennent juste de découvrir, s’improviser gardien du temple… Je deviens fou !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !