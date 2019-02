Dans le monde actuel, faut-il faire des enfants ? La question se pose...

On va pas se mentir, en termes de civilisation, on est arrivés au bout de quelque chose !

Quand je vois que la chatte de Karl Lagerfeld est plus riche que la plupart d’entre nous… Elles vont être drôles vos prochaines vacances, avec autour de la piscine Nagui…vous en slip de bain assorti à vos baskets et Choupette, le chat !

Non, on est en bout de course !

Il y a un iceberg de la taille de la Floride qui est en train de fondre !

Y a que Depardieu qui peut boire un pastis avec un glaçon de cette taille !

Et nous on réagit pas !

Si dans le futur, t’as des extraterrestres qui décident d’écrire le livre d’histoire de l’humanité et qui se demandent comment on a réagi alors qu’on faisait face à notre extinction, ils vont vraiment avoir du mal à croire que ce qui nous occupait à ce moment là, c’était de savoir si parent 2 c’était pas discriminant par rapport à parent 1 !

Bon moi personnellement, cette histoire de parent 1, parent 2, ça me passe au-dessus ! Ça fait des années que dans les formulaires, à la case profession du père, je mets "autre" !

Moi j’ai pas d’orgueil administratif… On pourrait mettre parent par intermittence que ce serait encore assez vrai !

Pour l’éducation c’est pareil ! La bonne idée qu’on a eue pour lutter contre l’antisémitisme, la violence à l’école, contre l’illettrisme, eh bien c’est de mettre des drapeaux et de chanter La Marseillaise !

Parce que quand tu chantes La Marseillaise, t’es apaisé ! C’est vecteur de vivre-ensemble ! Et ça les hooligans nous le prouvent à chaque match !

Mais heureusement il y a quand même des gens concernés par la fin des temps ! Il y a des gens, ils sont pas dans une problématique de fin de mois, de gilets jaunes, tout ça… Non, eux c’est à très long terme !

C’est en train de devenir un phénomène de société : figurez-vous qu’il y a des gens tellement convaincus que l’humanité c’est fini, mais fini, fini ! Comme la carrière de Jean Roucas, finie ! Qu’ils optent pour la vasectomie ! Plus d’enfants ! Ils se stérilisent ! C’est même pas qu’ils n’en veulent pas, c’est qu’ils vont jusqu’à s’ôter la possibilité d’en vouloir !

Alors il y a plusieurs écoles, y a ceux qui pensent que l’humanité est le cancer de la planète donc un enfant ça pollue !

Et moi ça me pose question, parce que vous savez que l’écologie, ça me tient à cœur… Quand j’ai vu les ravages de l’huile de palme, j’ai arrêté le Nutella ! Quand j’ai vu le taux de glyphosate dans les aliments transformés, j’ai arrêté aussi… Là si on me dit que les enfants, ça pollue, c’est compliqué d’arrêter… Parce que j’en ai deux… Alors j’ai bien un jardin, un composteur… Mais ça va être tendu de jouer la carte de l’AMAP et des toilettes sèches quand les flics vont débarquer ! Donc de ce point de vue, pour éviter des désagréments de ce genre, il vaut mieux anticiper et ne pas en faire !

Le problème c’est que si tu pars du principe qu’un enfant, ça pollue, est-ce que quand tu passes devant une maternité, ça va te faire le même effet que quand tu vois un vacancier jeter une canette dans la forêt ?

« Regardez-moi cette famille de porcs ! Quelle bande de dégueulasses ! Avec leur poussette, là ! Vous êtes des monstres ! Vous me donnez envie de gerber ! Vous avez pas honte ! Tiens je te crache dessus ! »

Il va y avoir des pétitions : « Pas de crèche à côté de chez moi ! »

