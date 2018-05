Frédérick Sigrist imagine que les Molières laissent la parole aux perdants, et non aux lauréats...

Alors ça y est, c’est l’époque des remises de prix…Le festival de Cannes, les Molières, la déclaration d’impôts… « C’est déjà tout un honneur que d’avoir été imposé… ».

Le festival de Cannes s’est achevé la semaine dernière avec la victoire de Hirokazu Kore-Eda, pour le film « Une Affaire de familles »! L’histoire d’une famille qui vole dans les magasins pour survivre et qui recueille une enfant maltraitée…Une comédie France Inter quoi…

Cannes, c’est cet événement où des stars richissimes se remettent des prix pour avoir bien joué des pauvres! Les Molières, par contre, c’est la célébration du spectacle vivant! Autant le festival de Cannes, on récompense des films que le grand public n’a pas encore vu, autant les Molières récompensent des pièces que le grand public n’est pas allé voir! Je pense ne froisser personne si je dis que Cendrillon de Joël Pommerat a été légèrement moins vu que les Tuche 3!

Alors évidemment, durant cette soirée, on va entendre un certain nombre de remerciements, mais aussi des cris d’alerte sur la politique culturelle du gouvernement! C’est à ce moment-là qu’on filera un coup de coude à Françoise Nyssen pour qu’elle se réveille!

On dénoncera la manière dont les femmes sont traités dans ce milieu, sous les applaudissements de producteurs de pièces telles que : « Ma voisine ne suce pas que de la glace! »

Mais le problème de ces soirées, selon moi, c’est qu’on ne donne pas la parole à celles et ceux qui auraient le plus de trucs à dire: les perdants! Ça, ça ferait le buzz! Imaginez…

Leïla: Et le Molière du Meilleur Interprète n’est pas attribué à…Frédérick Sigrist! Dans « les Hommes rêvent d’Anus et les femmes rêvent de Mars »!

Fred: Je dois avouer que je suis très ému… Trois heures à écouter des discours sans fin, tout ça pour me prendre un vent alors que j’aurais pu être chez moi à regarder la Casa Del Papel! Il va de soi que je ne remercie personne! Surtout pas mes parents! Ces cons! Qui auraient pu m’obliger à avoir un vrai boulot plutôt que d’encourager ma créativité! Par cette non récompense, vous avez voulu me signifier mon manque de talent…Soit, mais sachez que je n’aurais jamais pu en arriver là sans un metteur en scène qui aurait dû se contenter de faire des vidéos You Tube! J’aimerais rendre également hommage à Jeanne, ma partenaire de jeu… cette morue dont le seul talent est de ne pas en avoir. Pour terminer j’aimerais remercier les réformes du régime des intermittents qui m’ont contraint avec ces 507 heures à faire en 10 mois, à accepter un sacré paquet de projet de merde! Voilà je vous laisse entre Homosexuels, francs-maçons, fils de, circoncis et autre illuminatis, et je vous invite bien cordialement à aller vous faire cuire le cul!

Voilà, alors certes, il n’y aurait qu’une seule édition des Molières, mais ça serait une édition qui ferait de l’audience!