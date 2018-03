En cette journée de mobilisation nationale de la fonction publique, Frédérick Sigrist, en tant qu'usager quotidien de la SNCF, raconte comment il a vécu l'annonce du calendrier de grèves...

Tu les testes bien tes convictions de gauche pendant une grève ! Pour moi, c’est comme décider de faire le jeun alors qu’on t’annonce qu’il y a un buffet à volonté au KFC!

Tu testes ta résistance mentale! Parce qu’ils ne s’en rendent pas compte les cheminots de ce que certains français font pour eux! Moi je suis un héros pour la SNCF, ils devraient donner mon nom à un train!

Moi quand je signe une pétition de soutien aux cheminots sur Internet, sincèrement...j’exagère pas, c’est un peu comme si je donnais un rein!

Parce qu’il n’y a rien de plus facile d’être solidaire de la grève quand t’habites Paris intra Muros, et que t’es à 20 minutes à pied de ton lieu de travail. T’as pas de mérite! Grosso modo, dans un déménagement, t’es celui qui porte le carton de coussin!

Moi je suis celui qui se tape le frigo à monter au 5ème sans ascenseur ! Et pas vidé le frigo, bien entendu !

Moi et ma femme, on habite à une heure de Paris! Si vous voulez, la SNCF pour nous, c’est devenu notre mère! On peut pas sortir de chez nous si elle nous a pas donné la permission !

Donc quand j’ai découvert ce calendrier des grèves, c’est comme le calendrier des postes sauf qu’à la place des chatons, il y a des trains qui avancent pas!

Et bien j’ai pris une grosse inspiration, je me suis dit ne te laisse pas aller à la colère! J’avais l’impression d’entendre l’empereur dans Star Wars… sauf que chez moi, il avait la tête d’Emmanuel Macron!

Pense à la privatisation des autoroutes Frederick!

Pense à la privatisation des Télécoms!

« Résiste! Prouve que tu es gauchiste! »

Du coup je me suis dit qu’il fallait anticiper! Vu que la grève commençait mercredi à 21h et que mon spectacle se terminait à la même heure, je me suis dit, bon je vais me payer l’hôtel! Et puis je me suis souvenu que je bossais à France Inter et que j’avais 2 enfants donc pas les moyens d’aller à l’hôtel!